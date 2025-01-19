特朗普就職午宴吃甚麼？「第二故鄉」佛州美食或登場

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於明日（1月20日）就任，在宣誓就職以後，他將在華盛頓國會大廈參加就職典禮聯席委員會（JCCIC）主辦的總統就職午宴。美媒預估，本次宴席將由3頓菜餚組成，包括正副總統的家鄉美食。



霍士新聞（Fox News）報道，雖然今年的就職午宴並未公布菜單。但不出意外的話應該一如既往，本次宴席將由3頓菜餚組成，包括海鮮、肉食和可能是雪糕的甜品。

特朗普稱佛羅里達州稱為自己的「故鄉」，他的副手、候任副總統萬斯（J.D. Vance）則來自俄亥俄州。（Reuters）

據悉，由於特朗普把自己常住的佛羅里達州稱為「故鄉」、他的副手萬斯（JD Vance）來自俄亥俄州，午宴有可能囊括這兩州的特色美食。

2017年特朗普第一次就職午宴上，這位總統和約200名嘉賓共享了3道菜餚：

2017年1月20日，在美國華盛頓特區國會大廈內，大批工作人員正在為候任總統特朗普的就職午宴做準備。（Getty Images）

前菜是緬因州龍蝦（Maine lobster，俗稱波士頓龍蝦）和海灣蝦（gulf shrimp）配番紅花醬和花生碎；

主菜有烤安格斯牛肉配上黑朱古力、杜松汁和烤薯仔；

甜點是朱古力梳乎厘和櫻桃雲呢拿雪糕。

2017年1月20日，特朗普宣誓就任美國第45任總統後，與其他政要一起出席在美國國會大廈舉行的就職午宴。圖為特朗普和第一夫人梅拉尼婭在午宴上低頭祈禱。 （Getty Images）

JCCIC網站表示，就職午宴特色菜餚通常反映了新總統、副總統或JCCIC主席的家鄉，以及總統就職典禮的主題。午宴流程包括演講、JCCIC贈送禮物以及向新政府祝酒。

今年就職典禮的主題是「我們持久的民主：憲法承諾」。