特朗普就職午宴吃甚麼？「第二故鄉」佛州美食或登場
撰文：莊勁菲
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於明日（1月20日）就任，在宣誓就職以後，他將在華盛頓國會大廈參加就職典禮聯席委員會（JCCIC）主辦的總統就職午宴。美媒預估，本次宴席將由3頓菜餚組成，包括正副總統的家鄉美食。
霍士新聞（Fox News）報道，雖然今年的就職午宴並未公布菜單。但不出意外的話應該一如既往，本次宴席將由3頓菜餚組成，包括海鮮、肉食和可能是雪糕的甜品。
據悉，由於特朗普把自己常住的佛羅里達州稱為「故鄉」、他的副手萬斯（JD Vance）來自俄亥俄州，午宴有可能囊括這兩州的特色美食。
2017年特朗普第一次就職午宴上，這位總統和約200名嘉賓共享了3道菜餚：
前菜是緬因州龍蝦（Maine lobster，俗稱波士頓龍蝦）和海灣蝦（gulf shrimp）配番紅花醬和花生碎；
主菜有烤安格斯牛肉配上黑朱古力、杜松汁和烤薯仔；
甜點是朱古力梳乎厘和櫻桃雲呢拿雪糕。
JCCIC網站表示，就職午宴特色菜餚通常反映了新總統、副總統或JCCIC主席的家鄉，以及總統就職典禮的主題。午宴流程包括演講、JCCIC贈送禮物以及向新政府祝酒。
今年就職典禮的主題是「我們持久的民主：憲法承諾」。
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