特朗普新政府突擊驅逐移民計劃「遭劇透」　官員：將重新考慮

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）周六在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，在細節被洩露後，特朗普政府正在重新考慮下周在芝加哥進行移民突擊搜查的計劃。



據《華爾街日報》周五（17日）引述四名知情人士稱，特朗普將於上任後的第二天在芝加哥發起一次大規模的移民突襲行動。此次突襲行動預計將於周二（21日）開始並持續一周，屆時美國移民和海關執法局（ICE）將派遣100至200名警員執行行動。

但據路透社最新報道，ICE前代理局長霍曼表示，新政府對於移民突擊行動「尚未做出決定」。他補充說：「我們正在調查此次洩密事件，並將根據此次洩密事件做出決定。」

2024年12月22日，特朗普任命的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）在美國亞利桑那州鳳凰城主辦的2024年美國節（AmericaFest 2024 ）上發表講話。（Reuters）

特朗普周六（18日）在接受美國全國廣播公司（NBC）新聞採訪時表示，啟動他在競選期間承諾的大規模驅逐行動將是首要任務。但他拒絕透露目標城市以及驅逐行動何時開始。特朗普說：「我們會很快開始行動。我們必須把罪犯趕出我們的國家。」