紐約地鐵暴力事件頻發民眾憂慮　月台乘客整排「貼牆企」

紐約警察局交通部的數據顯示，2024年該市地鐵系統共發生10宗殺人案，是25年來最多；以及579宗重罪攻擊案，也較2023年上升。受地鐵犯罪頻發影響，有網民拍到當地乘客在月台候車時，不約而同地緊靠月台牆壁，疑似害怕被推落路軌。



《紐約郵報》發表報道指，根據最近兩個下午的觀察，在華爾街和時報廣場等地8個地鐵站內，共見到數以百計的乘客在月台上緊貼牆壁，顯然是害怕被推到路軌。

▼紐約市民齊齊靠牆而立

社交平台Instagram賬號@coronavirusny上傳帖文：「（紐約）最近發生地鐵推人事件後，現在乘客是這樣站立的。」

紐約前州參議員朱雅婷（Yiatin Chu，音譯）在X（舊稱Twitter）表示：「紐約人靠着月台牆壁等待列車，這就是生活在恐懼中的樣子。 」她所上傳的圖文得到390萬次觀看。

有紐約市民表示，推人事件發生後就不敢在地鐵站戴耳機，並遠離軌道邊緣。還有人表示會盡量靠近站內的警察。

就連負責管理紐約市公共運輸的管理機構，大都會運輸署（MTA）董事會成員Lisa Daglian也憂心忡忡：「這代表我不會坐火車上去我想去的地方，如果有很多其他人在排隊，我可能不想冒險從他們身邊走過。」