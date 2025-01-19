TikTok禁令｜特朗普發帖稱拯救　準國安顧問：不排除續讓中企持有

美國政府對TikTok（抖音海外版）的「不賣就禁」法令1月19日生效，當地用戶18日深夜開始發現已無法使用服務，即將上任的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日在社交平台發帖稱要「拯救TikTok」。他挑選的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）則表示，不排除讓中國企業繼續持有TikTok的可能性。



特朗普在Truth Social發布只有一句話的帖文，即「SAVE TIKTOK!」

帖文未有講述如何拯救TikTok，但據他較早前接受美媒採訪時表示，「極有可能」在就職後給予TikTok 90天的禁令延緩執行期限。

他指「90天的延期是很有可能實現的，因為這是恰當的，如果我決定這麼做，我可能會在周一（1月20日）宣布」。

準國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）則表示，不排除讓中國企業繼續持有TikTok的可能性，他同時稱會設置「防火牆以確保美國本土資料受保護」。

「不賣就禁」的法令要求TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）分拆，否則面臨在美國全面被禁制。