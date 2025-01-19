美國發布特朗普限量交通卡　拍賣價格瘋漲一張炒至100美元

【特朗普上任日期 / 時間 / 就職 / 2025】美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就職，華盛頓都會區交通管理局 （WMATA）於15日開始於部份地鐵站售賣一款印有特朗普面容的SmarTrip限量交通卡，最低只需2美元（約15港元）就可入手，目前均已售空。交通卡還引發搶購熱潮，網上競拍價格一度炒至100美元（約780港元）一張。



這張交通卡最多可增值300美元，正面底色使用鮮紅的共和黨色，搭配特朗普照片，他身後以白色粗體寫有數字47，代表即將就任美國第47任總統，上方白色小字寫有：「美國第45和第47任總統」。

有些購得交通卡的人在eBay上以高價出售，一開始要價20美元，隨後一直上漲，直至目前每張要價100美元。

圖為在網站上賣出的印有特朗普面容的交通卡與拍賣網站截圖的組合圖片，左圖為印有特朗普面容的交通卡；右圖為拍賣網站上交通卡價格瘋漲，一張要價高達100美元。（截圖自eBay）

華盛頓都會區交通管理局在奧巴馬（Barack Obama）於2009年就職儀式期間就發售交通卡，價格更一度在eBay上瘋漲至500美元到1,000美元不等。

此後該交通管理局在2017年亦嘗試在特朗普首個任期就職期間發行交通卡，不過未能成事，當時交通局指原因在於特朗普團隊中沒人回應當局取得特朗普照片的請求。總統拜登（Joe Biden）就職儀式期間則正處於新冠疫情期間，交通局因此不鼓勵民眾前往就職儀式，故沒有發布有關拜登的交通卡。