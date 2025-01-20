加沙停火｜拜登：加沙的槍聲已經沉寂　協議需特朗普政府協助實施

加沙停火協議1月19日生效，人道物資卡車開始進入加沙走廊，哈馬斯亦釋放首批3名女人質。美國總統拜登（Joe Biden）隨後會見記者，稱在經歷如此巨大痛苦、破壞和生命流失後，「今天加沙的槍聲已經沉寂 」，形容達成協議漫長及來之不易，現在要靠新一屆美國政府協助實施。對於是否擔心哈馬斯捲土重來的問題，拜登以「不」回應。



拜登表示，隨著協議生效，數百輛人道物資卡車正駛入加沙。3名獲釋人質被關押在黑暗的地道已有470天，「今天的停火和人質獲釋，是美國幾個月來主導一項有原則且有效政策的結果」。 他又稱，過程中遇到過困難挫折，「但我們沒有放棄，經過400多天的奮鬥，現在終於迎來了成功的一天」。

拜登認為，除了協議之外，沒有其他辦法結束這場戰爭，而以色列和哈馬斯之間的談判，是他參與過的最艱難的談判之一，他對達成協議「深感滿意」。

對於候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將在20日上台，拜登稱現在需要下一屆政府來協助實施這項協議。 他強調，成功需要堅持不懈，美國需要繼續支持在該地區的朋友，以及對以震懾為後盾的外交理念。

對於外界批評美國的介入令戰事升溫，拜登為其支持以色列的政策自辯，稱並未令中東發生更廣泛的戰爭。

停火協議於當地1月19日上午11時15分生效，比原定的上午8時30分推遲近3小時。以色列軍方表示，期間仍持續在加沙作戰。當地民防機構回報，以軍轟炸至少造成19人喪命、25人受傷。

聯合國援助官員Jonathan Whittall表示，停火協議生效幾分鐘後，「首批運送物資的卡車已開始進入」。埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）此前表示，每天將有600輛卡車駛入加沙走廊，其中有50輛是運送燃料。