加沙停火｜3女人質獲釋抵以色列　與家屬擁抱團聚

加沙停火協議1月19日生效，人道物資卡車開始進入加沙走廊，哈馬斯亦釋放首批3名女人質，紅十字會表示她們健康狀況良好。以軍發聲明稱，3人在以色列國防軍（IDF）和國家安全總局（ISA）陪同下已返抵以色列，會接受初步醫療評估。



其中一名獲釋放的28歲人質Emily Damari擁英國及以色列雙重國籍，以方其後發布她與母親一同透過視象方式，與其他親友通話的照片。 英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）同日發聲明稱，3名人質及其家人經歷多月痛苦之後，今次釋放是個美好消息。



移交紅十字會過程混亂

首批獲釋的3名女人質，分別為28歲的英國及以色列雙重國籍的Emily Damari，以及24 歲的Romi Gonen及31歲的Doron Steinbrecher，以方隨後發布3人與家屬團聚擁抱畫面。

哈馬斯透過紅十字會轉交3名人質，媒體直播在加沙城（Gaza City）進行的移交畫面，顯示現場大批群眾聚集，場面混亂。哈馬斯武裝分子包圍載有人質的汽車，以阻止人們接近。

特拉維夫群眾觀看電視直播 激動落淚

在以色列特拉維夫，數千名以色列民眾在國防總部外的廣場，透過電視直播觀看人質獲釋進展。當看到3人獲移交時，有人歡呼擁抱，也有人激動落淚。

根據停火協議，哈馬斯而在為期六星期的第一階段內，釋放共98名人質中的33人，以換取被關押在以色列監獄的數百名巴勒斯坦囚犯。以色列總理辦公室較早前指，另有4名人質會在未來7天內獲釋。

首日90巴勒斯坦囚犯將獲釋 料包括69婦女及21青少年

與此同時，在以色列佔領的約旦河西岸，有巴士正在監獄外等待，準備接收獲釋的巴勒斯坦囚犯獲釋。哈馬斯稱，首批獲釋者包括69名婦女和21名青少年。哈馬斯同日稍早時間指出，仍等待以色列提供首日獲釋者名單。

停火協議於當地1月19日上午11時15分生效，比原定的上午8時30分推遲近3小時。以色列軍方表示，期間仍持續在加沙作戰。當地民防機構回報，以軍轟炸至少造成19人喪命、25人受傷。

停火協議分為三階段實施，內塔尼亞胡在18日強調，協議第一階段停火是「暫時的」，若第二階段停火無效，以色列保留恢復對加沙戰事的權利，他續指這得到美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與即將卸任的總統拜登（Joe Biden）的支持。