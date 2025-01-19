加沙停火協議生效　以色列3女人質料獲釋　外媒：已交予紅十字會

加沙停火協議在香港時間1月19日下午生效，以色列3名女人質將在19日獲釋，據中東電視台Al Arabiya報道，哈馬斯已把3人交予紅十字會。



根據電視台拍攝到的影片，2025年1月19日，紅十字會車輛出發前往接載哈馬斯釋放的人質（影片截圖）

以方指，在哈馬斯提供的人質名單中，有3名女人質會在19日獲釋。據以色列總理辦公室較早前指，人質會在香港時間19日晚上10時後獲釋放。另有4名人質會在未來7天內獲釋。

圖為Emily Damari過去的照片（Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS）

英國天空新聞（Sky News）指，獲釋名單的三名人質中，其中1人是28歲的英國以色列雙重國籍的Emily Damari，另外兩人分別是Romi Gonen及Doron Steinbrecher。

圖為Romi Gonen（Gonen Family/Handout via REUTERS）

圖為Doron Steinbrecher過去的照片（Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）較早前表示，在哈馬斯提供將釋放人質的名單前，停火不會開始。

另外極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）同日宣布辭職，稱不滿政府同意停火協議。

停火協議分為三階段實施，內塔尼亞胡在前一日的18日強調，協議第一階段停火是「暫時的」，若第二階段停火無效，以色列保留恢復對加沙戰事的權利，他續指這得到美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與即將卸任的總統拜登（Joe Biden）的支持。