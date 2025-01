加沙停火協議生效　以色列3女人質料獲釋　外媒：已交予紅十字會

加沙停火協議在香港時間1月19日下午生效,以色列3名女人質將在19日獲釋,據中東電視台Al Arabiya報道,哈馬斯已把3人交予紅十字會。



以方指,在哈馬斯提供的人質名單中,有3名女人質會在19日獲釋。據以色列總理辦公室較早前指,人質會在香港時間19日晚上10時後獲釋放。另有4名人質會在未來7天內獲釋。

圖為Emily Damari過去的照片(Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS)