美國發現邊境非法隧道　墨西哥將封鎖及調查官員是否共謀

美國海關與邊境保護局（CBP）1月10日在美國德州埃爾帕索（El Paso，又譯厄帕穌）與墨西哥華雷斯城（Ciudad Juárez）的美墨邊境附近，發現一條長達300米的非法隧道。墨西哥當局指這隧道隱藏在收集雨水的引水道系統中，或涉及走私，可令偷渡者與毒品等通過，當局現已介入調查，未來或將封鎖這隧道。



2025年1月16日，這張由墨西哥華雷斯城拍攝的照片顯示，美國邊境部隊正在檢查一處非法隧道。（Reuters）

美國首先發現這隧道，隨後將其位於美國境內的出口封鎖，並將案件通報給墨西哥。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述華雷斯城駐軍指揮官Jose Lemus指，這條隧道高約1.8米、寬約1.2米，內部有照明及通風設備，亦有木樑加固，防止倒塌。他還形容這隧道並非短時間內就能建造，這表明「可能需要一兩年」。

建築這條隧道並非易事，但墨西哥當局卻未有察覺。Lemus表示，墨西哥檢方將負責調查案件，並將負責確認地方官員是否知情。