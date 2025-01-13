墨西哥總統：不屈從於其他大國　冀與特朗普建立相互尊重關係

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）週日（1月12日）表示，她期待與特朗普（Donald Trump，又譯川普）建立以對話為主的良好關係。



法媒報道，欣鮑姆在週日就職百日的演講中強調，她的國家是自由、獨立和主權的。

欣鮑姆在墨西哥城的集會上對數千名支持者說：「我們協調、合作，但我們從不屈從於其他大國。」

欣鮑姆上任初期一直與特朗普打口水戰。然而，她星期天說，她確信他們的關係將「良好、相互尊重，對話將佔上風」。

去年11月，特朗普威脅要對來自墨西哥和加拿大的所有進口產品徵收25%的關稅，原因是兩國未能阻止移民和毒品流入美國。

墨西哥政府說，如果特朗普施加威脅，在墨西哥的美國公司可能會失去約40萬個工作崗位，關稅還會推高美國的通脹。

2025年1月12日，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在墨西哥城中心索卡洛廣場（Zocalo square）舉行的集會上揮手致意，匯報政府成立100 天的情況。（Reuters）

欣鮑姆週日在演講中堅稱，邊境以北的墨西哥移民對美國經濟的貢獻大於墨西哥。根據官方數據，在美國的墨西哥人去年向墨西哥匯款近650億美元（約五千億港元）。

但欣鮑姆也向特朗普示好。在此前的電話交談中，她向特朗普保證，墨西哥將努力阻止中美洲移民大篷車越境進入美國。

自爭端開始以來，墨西哥當局還創紀錄地緝獲了芬太尼，這種藥物與美國數以萬計的過量用藥死亡有關。

儘管如此，特朗普仍繼續攻擊墨西哥，誓言將墨西哥灣改名為「美洲灣」。欣鮑姆本周作出回應，建議恢復17世紀北美的標籤「墨西哥的美國」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

