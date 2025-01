特朗普預告周一簽令「救TikTok」　倡美方擁合資企業50%所有權

美國政府對TikTok(抖音海外版)的「不賣就禁」法令1月19日生效,當地用戶18日深夜開始發現已無法使用服務,即將上任的美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)19日表示,他將在1月20日簽署行政命令,延長法律生效的限期,並談到「希望美國在合資企業中擁50%所有權,通過這樣做,我們拯救TikTok,把它交到可靠的人手中,並讓它繼續發展。」



特朗普在帖文稱,「我在要求公司不要讓TikTok熄燈!」他稱將發布行政命令延長限期,「以便我們能夠達成協議,來保護我們的國家安全」。

特朗普在社交網站發布帖文(網站截圖)

他並談到「我希望美國在合資企業中擁50%所有權(I would like the United States to have a 50% ownership position in a joint venture),通過這樣做,我們拯救TikTok,把它交到可靠的人手中,並讓它繼續發展。沒有美國批准,沒有TikTok,如果得到我們批准,它將價值數以千億美元——甚至可能是數以萬億美元。」

特朗普之前也在Truth Social發布只有一句話的帖文,即「SAVE TIKTOK!」

特朗普將在1月20日上任。(Reuters)

他較早前也接受美媒採訪時表示,「極有可能」在就職後給予TikTok 90天的禁令延緩執行期限。

他指「90天的延期是很有可能實現的,因為這是恰當的,如果我決定這麼做,我可能會在周一(1月20日)宣布」。

準國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)則表示,不排除讓中國企業繼續持有TikTok的可能性,他同時稱會設置「防火牆以確保美國本土資料受保護」。

「不賣就禁」的法令要求TikTok與中國母公司字節跳動(ByteDance)分拆,否則面臨在美國全面被禁制。