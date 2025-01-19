特朗普預告周一簽令「救TikTok」　倡美方擁合資企業50%所有權

美國政府對TikTok（抖音海外版）的「不賣就禁」法令1月19日生效，當地用戶18日深夜開始發現已無法使用服務，即將上任的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19日表示，他將在1月20日簽署行政命令，延長法律生效的限期，並談到「希望美國在合資企業中擁50%所有權，通過這樣做，我們拯救TikTok，把它交到可靠的人手中，並讓它繼續發展。」



特朗普在帖文稱，「我在要求公司不要讓TikTok熄燈！」他稱將發布行政命令延長限期，「以便我們能夠達成協議，來保護我們的國家安全」。

特朗普在社交網站發布帖文（網站截圖）

他並談到「我希望美國在合資企業中擁50%所有權（I would like the United States to have a 50% ownership position in a joint venture），通過這樣做，我們拯救TikTok，把它交到可靠的人手中，並讓它繼續發展。沒有美國批准，沒有TikTok，如果得到我們批准，它將價值數以千億美元——甚至可能是數以萬億美元。」

特朗普之前也在Truth Social發布只有一句話的帖文，即「SAVE TIKTOK!」

特朗普將在1月20日上任。（Reuters）

他較早前也接受美媒採訪時表示，「極有可能」在就職後給予TikTok 90天的禁令延緩執行期限。

他指「90天的延期是很有可能實現的，因為這是恰當的，如果我決定這麼做，我可能會在周一（1月20日）宣布」。

準國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）則表示，不排除讓中國企業繼續持有TikTok的可能性，他同時稱會設置「防火牆以確保美國本土資料受保護」。

「不賣就禁」的法令要求TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）分拆，否則面臨在美國全面被禁制。