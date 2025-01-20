拜登卸任前夕到訪南卡羅萊納州　勉勵美國人要保持信心

美國總統拜登（Joe Biden）周日（19日）在卸任前夕，同夫人吉爾（Jill Biden）前往南卡羅萊納州北查爾斯頓（North Charleston），期間拜訪了皇家傳教浸信會教堂（Royal Missionary Baptist Church ）和國際非裔美國人博物館（International African American Museum）。拜登發言鼓勵國民要對未來抱有信心，指知道拯救國家的鬥爭是艱難和持續，必須繼續努力。



據美媒報道，拜登周日在南卡羅來納州（South Carolina）度過了他作為總統的最後一整天，他敦促美國人 「堅持信念，相信美好的一天會來臨」，並回顧了民權運動和南卡羅來納州本身對他政治軌跡的影響。

拜登在皇家宣道浸信會教堂停留時，對會眾談到他為何參與公共服務，並稱馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）和羅伯特·甘迺迪 （Robert F. Kennedy）是政治英雄。隨後，拜登夫婦參觀了國際非裔美國人博物館。拜登的重要盟友、民主黨眾議員克萊本（Jim Clyburn）表示，這次訪問是拜登向國家表示「感謝」的方式。

2025年1月19日，美國南卡羅萊納州北查爾斯頓，美國總統拜登（Joe Biden）在民主黨眾議員克萊本 （Jim Clyburn） 旁邊，手持紀念禮物。（Reuters）

早在2020年，拜登在新罕布什爾州（New Hampshire）、艾奧瓦州（Iowa）和內華達州（Nevada）的首場競選中落敗後，他的競選活動就陷入困境。但在第四站南卡羅來納州，這一黑人選民佔民主黨選民大多數的州，他因克萊本的支持而獲勝。

拜登周日表示：「我們知道，拯救這個國家靈魂的鬥爭是艱難的，而且是持續的。」 「我們必須抱持希望。我們必須繼續參與。我們必須始終堅信，明天會更好。」