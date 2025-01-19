美國總統離任傳統　若拜登留書特朗普將創政壇歷史

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在1月20日正式就職，在美國下屆政府上任前，即將離任的美國總統會將一封信留在白宮的橢圓形辦公室中的辦公桌內，留書給下任總統。外界關注總統拜登（Joe Biden）會否繼續延續這項歷經多任美國總統的傳統，若遵循還將創造新的政壇歷史。



美媒報道，特朗普在即將結束首個任期時給拜登留下一封信，但他未參與拜登的就任儀式，並表示拜登應該公布這封信，但拜登未有公布。

1月9日，在前總統卡特的喪禮上，奧巴馬和特朗普同坐交談。（Reuters）

如今特朗普即將上任，若拜登遵循這一傳統，將成為美國政壇史上第一次出現，即將卸任的總統曾經收過前任總統留下的信，現在則要寫信給當年留下信件的人。

這傳統最初源於美國第40任總統列根（Ronald Reagan），他當時就在離開橢圓形辦公室前，將一封留給繼任者老布殊（George H. W. Bush）的信放在辦公桌內，內容簡明有趣。老布殊是列根在任時的副手，二人亦在任期內成為朋友。

2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

老布殊將這舉動延續給前總統克林頓（Bill Clinton），隨後又歷經小布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）、特朗普這3位前總統。