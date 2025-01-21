歐盟就專利使用費糾紛訴諸WTO　中國商務部表示遺憾

歐盟1月20日向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，指控中國在未獲歐洲業者、亦即專利持有人同意下，擅自授權中國法院為歐盟高科技公司設定全球專利費率，尤其是電訊行業，此舉「不公平且違法」。中國商務部表示，中方已收到歐方磋商請求，並對歐方起訴表示遺憾。



中國商務部。（資料圖片）

路透社報道，歐盟委員會發聲明指出，中國賦予其法院權力，自行為歐洲高科技公司訂定「標準必要專利」（standard essential patent，SEP）的許可費率。讓中國製造商能以不公平方式，用較便宜代價取得這些歐洲科技。

歐盟委員會請求與中國諮商，是世貿解決爭端機制的首個步驟。若諮商未能在60天內得出解決方案，則歐盟執委會可要求成立爭端解決小組，小組評議平均歷時12個月。

中國商務部條約法律司負責人表示，中方嚴格按照世貿組織規則和加入承諾，不斷完善知識產權保護立法和執法，取得的成績有目共睹。中歐關於知識產權問題溝通的渠道，也始終暢通。中方將按照世貿組織規則處理後續事項，堅決維護自身合法權益。