的士行駛中突停車！乘客嚇到爆粗 ：X！司機瞓着咗！　後續更瘋狂

安全駕駛，人人有責，如太疲倦就該停車休息！最近有的士乘客在網上分享驚險經歷，表示早前於九龍上車，當駛至新蒲崗附近，的士明明在快線行駛，司機卻一直維持每小時30至40公里的車速，樓主起初並不為意，但後來的士駛入街口時，雖然前方無車，但的士卻停下一動不動，樓主才往旁邊一看，「嘩！X！司機瞓着咗！」。



樓主大為震驚，立即叫醒司機大叔，對方向他揮手，示意聽到樓主的提醒，惟在數分鐘後，的士再於另一路口停下來，而司機又睡着覺了，樓主只好不斷跟司機傾談，令他保持清醒。最後樓主等人安全下車，但司機卻去錯了地方，並怪責樓主當初沒有說清楚目的地，讓樓主怒斥「你瞓着咗梗係聽唔到我哋講邊度落啦！咁樣態度，唔係趕時間，一早call Uber啦！」。



樓主表示當的士駛入街口後，雖然前方無車，但的士卻停下一動不動，他往旁邊一看，竟發現司機大叔正在睡覺。（facebook圖片）

的士忽然停車驚揭司機睡着

樓主在facebook上發文分享並直呼「今日執返條命」。他解釋指，事發當天下午在九龍乘搭的士，直至在新蒲崗附近，的士於快線行駛，但司機卻將車速維持在每小時30至40公里。樓主起初沒有多想，但其後的士駛入街口後，雖前方沒有車，但的士卻忽然停下，「心諗的士司機少有咁禮讓喎，我望一望佢，嘩！X！司機瞓着咗！」。樓主大嚇一跳，立即叫醒司機，直言對方的舉動極危險，「你條命分分鐘出事，等陣不如你停低架車休息吓」，此時司機慢慢張開眼，並向樓主揮一揮手，示意自己聽到其提醒。

批司機兩度入睡兼去錯目的地

樓主續指，再過了數分鐘，的士駛到另一路口，不料的士再次停下，「望一望側面，又瞓着咗……今次佢仲瞓得腍過上次」。樓主當下已嚇得目瞪口呆，轉頭望向後座乘客並作睡覺的手勢，示意司機大叔又睡着覺。樓主遂再次叫醒司機，並全程與司機聊天，以免對方又睡覺，最終「有驚有險到達目的地」。不過，司機最後還是去錯目的地，並反過來怪責樓主等人當初沒有說清楚下車地點。

過了數分鐘，的士駛到另一路口，不料的士再次停下，樓主「望一望側面，又瞓着咗……今次佢仲瞓得腍過上次」。示意圖，非當事人。（資料圖片）

樓主：唔該，唔好害已害人

樓主不禁在文中慨嘆，表示雖然明白香港人工作忙碌和壓力大，「但你咁揸車瞓覺，仲夠膽死掉返轉，怪我哋冇講清楚地點，你真係瞓醒未？唔該，唔好害已害人」。樓主在下車時不禁對司機大罵，「你瞓着咗梗係聽唔到我哋講邊度落啦！咁樣態度，唔係趕時間，一早call Uber啦！」。

由於時間太趕，樓主未有拍下車牌號碼和司機姓名，故只能在網上分享是次經歷，並提醒大家出門小心。

網民籲舉報 遇事應「即刻畀錢落車」

帖文引來大批網民討論，不少人都認為樓主當下應拍下證據，並向當局舉報，杜絕「馬路炸彈」，「呢啲真係要報警，廢事害死下一個乘客」、「咁都瞓得着」、「希望佢唔好再做，乘客同路人都好危險」、「有可能係唔舒服，好彩你哋冇事」、「畀我就即刻落咗車……」、「呢啲情況見到佢瞓覺就即刻畀錢落車」。