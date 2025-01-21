特朗普就職首日｜Elon Musk行納粹禮？　馬斯克演講手勢網熱議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（20日）就任，即將擔任政府效率部（DOGE）部長的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在演講期間向觀眾致敬，不過有關動作被指是在行納粹禮，引發網民熱議。



馬斯克在特朗普就職美國總統期間登台演講，他把特朗普的勝利描述為確保「文明的未來」的事件，並感謝特朗普的支持者實現這一目標。

他表示：「這就是勝利的感覺，這是一次非同尋常的勝利。這是人類文明的一個岔路口。」

說完這句話，馬斯克舉起左手拍拍心口然後伸直朝約45度角舉起，不少外媒記者直呼這一手勢似乎是「Sieg Heil」。不少網民認同外媒記者說法，也有人認為這只是一種致敬。

「Sieg Heil」是德國舊時打招呼的用語，意思是「勝利萬歲」，曾被用作納粹黨大會的口號。