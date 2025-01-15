買中特朗普之後　Elon Musk為何越洋大攪歐洲政治？｜Jack Talk

商人賺錢的傳統智慧，就是要保持政治中立，名符其實「左」「右」逢源。可是，Tesla、SpaceX行政總裁、世界首富馬斯克（Elon Musk）2024年卻反其道而失，出錢（至少2.5億美元）、出力支持特朗普（Donald Trump）。

一博勝利之後，馬斯克身家大漲。轉過頭來，他竟然又再在即將舉行大選的德國、去年才剛選出工黨政府的英國大搞右翼政治，支持極右的德國另類選擇黨（AfD），又不斷在社交媒體帶動輿情，似乎有意推翻英國首相施紀賢（Keir Starmer）的執政。

手下生意繁多、未來又要管美國「政治效率部」（DOGE）、諸事繁忙的馬斯克，為何還那麼有「閒情逸致」去介入歐洲，甚至全球政治？