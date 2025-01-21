Barron Trump高富帥風頭直逼特朗普　護膚之道每日用魚子醬敷面？

特朗普（Donald Trump，川普）1月20日宣誓就職美國第47任總統。透過現場的直播，許多網民都留意到特朗普18歲的小兒子巴倫（Barron Trump）帥氣的面龐和高大的身材。綜合外媒報道，原來這位身高2.06米（6尺9寸）的大學一年級生有其獨特的護膚之道，每日都會用頂級魚子醬製成的保濕霜從頭搽到腳，難怪如此青靚白淨。



身高超過2米，貨真價實的「高富帥」？

特朗普身高1.9米，而妻子梅拉尼婭（Melania Trump）則有1.8米，巴倫自小就遺傳父母強大的基因，現時已長到2.06米高。

美國總統大選：特朗普兒子巴倫（Barron Trump，右）身高超過兩米，站在父親及母親梅拉尼婭 （Melania Trump）明顯「出類拔萃」。（Reuters）

對於兒子傲人的身高，特朗普曾在受訪時將功勞歸功於拜倫的外婆阿瑪莉亞（Amalia Knavs），表揚她把拜倫照顧得很好，而拜倫也只吃她煮的飯菜，這就是他如此高大的主要原因。

自小就是萬千寵愛在一身的億萬金童

梅拉尼婭（Melania Trump）在2005年下嫁給特朗普後誕下巴倫，巴倫出生時特朗普已經年逾60歲，而「老來得子」的特朗普似乎也十分寵愛這位小兒子，不時帶着年幼的他出席公開活動。

2007年3月13日，美國紐約市，特朗普（Donald Trump）與他的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）及兒子巴倫（Barron Trump）出席公開活動時留影。（Getty）

而作為美國富豪特朗普的兒子，巴倫的童年也是過得相當奢華。他在紐約市中心第五大道的特朗普大樓（Trump Tower）頂層公寓長大，那是特朗普家族專用的樓層，而在父親當上總統之前，巴倫早就享受着總統套房級別的服務，享盡榮華富貴。

每日都用魚子醬敷面？

可能有人會覺得像巴倫那麼年輕並不需要特別去護膚，不過因為母親梅拉尼婭曾經是模特兒的關係，因此對寶貝兒子巴倫呵護備至，自小就給他最好的保養條件。

特朗普就職：2025年1月20日，特朗普兒子巴倫（Barron Trump）出席父親的就職慶祝活動（Reuters）

梅拉尼婭過往受訪時曾表示，巴倫每日洗好澡後，都會用頂級魚子醬製成的保濕霜從頭到腳搽一遍，這可能就是他如此青靚白淨的原因。

巴倫就讀紐約大學商學院，引起同學們起哄

2024年9月巴倫入學紐約大學商學院（New York University Stern School of Business），開學首日就引發熱烈的討論，有網民上載他返學的照片。只見他身穿白色polo衫、背著背囊輕鬆上學，不少網民留言覺得他這身打扮同樣帥氣。

巴倫雖然年僅18歲，但對父親特朗普的勝選亦有作出貢獻。特朗普在去年勝出大選後曾表示，就是巴倫建議他與網紅Logan Paul和Joe Rogan進行訪談，節目獲得不錯的迴響並成功協助他爭取更多年輕選民的支持。

2025年1月20日，巴倫（Barron Trump）在美國國會大樓圓形大廳出席父親特朗普（Donald Trump）的總統就職典禮。（Reuters）

這一切都令人期待巴倫在未來4年會如何協助特朗普，更好利用社交媒體獲得民眾的支持。