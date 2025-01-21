特朗普就職｜梅拉尼婭黑白裝扮引熱議 網民：Cosplay漢堡神偷？
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的裝扮卻格外吸睛：禮服搭配一頂幾乎蓋住眼睛的巨大禮帽。這副裝扮令網民聯想到麥當勞經典角色漢堡神偷（Hamburglar），更有人拿出其他熱門角色與著名商標，調侃她「是在玩cosplay？」
▼Melania新形象激似漢堡神偷
▼有人指她像卡通《諜對諜》（Spy vs. Spy）角色
▼知名連鎖快餐店必勝客（Pizza Hut）也未能倖免
▼想到占基利（Jim Carrey）的《變相怪傑》？
這頂被網民廣泛討論的禮帽，出自美國紐約設計師Eric Javits之手。據報道這位設計師承認，這頂帽子並非最初設想，指原先的版本在運輸中遭遇暴風雪而受損，令他重新考慮結構。
他向《女裝日報》（Women's Wear Daily）形容，設計的過程有點「驚險」。
▼大帽阻擋老公親親攻勢
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