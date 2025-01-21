特朗普就職｜拜登告別逾50年政壇生涯　卸任後發聲：不會結束戰鬥

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就職，而前總統拜登（Joe Biden）則正式卸任並結束其50多年的政治生涯。他和家人在出席特朗普的就職演說後，搭直升機飛往美軍基地，準備再轉飛加州度假。他在基地內發表告別演說稱：「我要離職了，但我們不會結束戰鬥。」



美媒20日報道，當特朗普在發表就職演說時，白宮工作人員開始清理拜登的私人物品，方便他們搬離白宮。在演說結束後，他們一家在特朗普的陪同下，走到國會外的一架直升機，前往安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）。

2025年1月20日，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職演說結束後，前總統拜登（Joe Biden）和家人登上於美國華盛頓特區國會大廈外的直升機離開。（Reuters）

拜登在基地發表告別演說稱：「沒有總統可以自己選擇登上歷史舞台的時刻，但他們可以選擇與甚麼團隊一起奮鬥，而我們選擇了世界上最好的團隊」。他安慰稱，團隊可能會因「最近的事件」而感挫敗，但最重要是他們最終能恢復過來。

他又半開玩笑指，在聽到特朗普當天的演說後，他就知道美國接下來還有很多事情須處理。接着，拜登和夫人吉爾（Jill Biden）登機飛往加州聖伊內斯（Santa Ynez）度假。