拜登離任前預防式赦免5親人稱為免政治報復　外媒：沒這麼簡單

美國前總統拜登（Joe Biden）周一（1月20日）在卸任前15分鐘宣布「預防式赦免」（preemptive pardon）自己的5名家人，稱他們遭受到無情攻擊和威脅，「為了傷害他本人」。但有媒體指出，這只是赦免原因之一。



赦免對象包括拜登弟弟詹姆斯（James Biden）夫婦、妹妹瓦雷利（Valerie Owens）夫婦和弟弟弗朗西斯（Francis Biden）。

拜登強調赦免不應被誤讀為這些人有任何過錯，他們接受赦免也不代表有罪。

2025年1月15日，美國華盛頓，圖為拜登在即將卸任之際在白宮向全國發表告別演說。（Reuters）

早在去年12月，拜登就赦免自己的兒子亨特（Hunter Biden），使其免於因非法持槍等罪名入獄，主張理由是「遭到不公正待遇」。

美國政治新聞網站Politico報道，拜登這次特赦恐怕不止是為了保護家人免受特朗普報復。事實上拜登自己政府的司法部就已經在調查他弟弟詹姆斯。

2024年6月7日，前美國總統拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）攜妻子薩拉（Sarah Biden）抵達特拉華州威爾明頓 J. Caleb Boggs 聯邦大樓。（Getty Images）

詹姆斯可謂身陷多樁醜聞，除了被共和黨指控涉嫌對國會彈劾調查員說謊外，還曾因涉嫌聯邦醫療保險詐騙，受到刑事調查。在醫保騙案中，涉事醫院營運商Americore曾與詹姆斯合作過，當時拜登正擔任總統。然而75歲的詹姆斯未受到任何刑事指控。