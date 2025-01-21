特朗普就職｜回顧拜登四年總統生涯　學者：功不掩過

受訪學者一致讚許拜登在領導美國走上后冠病疫情時期的經濟復甦方面，表現出色。「不過，拜登在處理俄烏戰爭和以哈衝突中遇到困難，更不用說從阿富汗撤軍造成的災難性後果，讓他的支持率急劇下滑，一蹶不振。」



拜登正式卸下美國總統職務，回顧他四年的執政生涯，受訪學者認為他功過參半，但美國阿富汗倉皇撤軍的失策和高通脹等民生問題，已蓋過他的功績。

今年82歲的拜登在政壇馳騁超過半個世紀，從美國國會最年輕的參議員之一到最高齡的總統，他的總統生涯星期一（1月20日）劃上句點。

談到拜登的施政成績單，受訪學者一致讚許拜登在領導美國走上後新冠疫情時期的經濟復甦方面，表現出色。

美國總統拜登（Joe Biden）在總統任期最後一天——2025年1月19日，到訪南卡羅來納州期間就加沙停火協議生效發表講話。（Reuters）

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院美國項目副研究員曾憲安接受《聯合早報》訪問時說，作為一位經驗豐富的政治人物，拜登上任後採取措施支持工會，也出台降低通貨膨脹法案和晶片法案等政策，進一步重振美國工業基礎，同時創造更多就業機會。

德州南方衛理公會大學政治學教授吉爾森（Cal Jillson）受訪時也說：

拜登在總統任期內取得的巨大成就，包括推出重大的疫情恢復計劃、基礎設施和技術進步計劃。

這一連串的經濟援助政策，讓美國迅速走出冠病疫情造成的經濟困境，但刺激經濟增長的同時，卻也推高了通貨膨脹。2022年中的通脹率更一度攀升至9%，達到40年來的最高水平。

通貨膨脹導致低收入家庭負擔沉重，使得拜登任內的其他功績相形見絀。

拜登在任內沒有訪華。圖為2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

吉爾森說，由於物價高漲，大部分美國人感覺生活狀況沒有改善，甚至不如特朗普第一任期時。

在外交政策方面，曾憲安指出，拜登在拉近與亞洲和歐洲的關係上取得重要成就，包括2023年促成的美日韓三方協議。「不過，拜登在處理俄烏戰爭和以哈衝突中遇到困難，更不用說從阿富汗撤軍造成的災難性後果，讓他的支持率急劇下滑，一蹶不振。」

過去四年，拜登對烏克蘭和以色列的大力支持，在美國國內引發大規模抗議和反猶太活動。

2021年8月30日，美軍撤出阿富汗，結束20年軍事行動。（美國海軍陸戰隊提供 / 美聯社）

另外，雖然美軍撤離阿富汗的協議是在特朗普2020年達成，但拜登2021年上任後決定落實協議，結果自殺式恐怖分子在阿富汗機場引爆炸彈，造成13名美軍和170名阿富汗人喪命，為拜登的執政生涯蒙上陰影。

民調：拜登將被銘記為表現低於平均水平或差勁的總統

據蓋洛普最近的調查，拜登上任時獲得57%支持率，但卸任時卻只剩39%，與特朗普2020年卸任時的評分相似。

調查也顯示，超過半數美國人認為拜登將被銘記為表現低於平均水平或差勁的總統，另26%認為他表現平庸，僅19%認為拜登表現傑出或高於平均水平。

圖為2024年10月7日，哈馬斯突襲擊以色列一周年，美國總統拜登（Joe Biden）與夫人吉爾（Jill Biden）在白宮參加點燃燭光的活動，紀念去年的以色列死難者。（Reuters）

紐約城市大學政治學教授夏明認為，拜登整體表現佳，但他最大的問題在於為美國開出良好的「藥方」，卻在溝通方面出了問題，沒有成功地把政策理念傳遞給美國人民，使得人民無法深切體會他施政的實際效益，反而記住一些失誤的決策。

吉爾森也說，拜登在治理、立法和行政中表現出色，但他在向人民傳遞訊息方面卻舉步維艱。

曾憲安以「好的意願並不能保證帶來好結果」總結拜登的總統任期。「他的競選綱領是治癒美國的靈魂，但始終未能做到這一點。」