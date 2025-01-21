大灣區航空｜波音新機交付全球滯後　沙特新航空公司被迫押後營運

大灣區航空（Greater Bay Airlines）取消今年1月至3月多個航班，航空公司方面表示, 由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊須定期檢查，影響了該公司整體航班編排。事實上，基於兩大飛機製造商波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）皆出現交付新機延誤，全球不少航空公司已受影響，一家新航空公司更被迫推遲其營運日期。



沙特阿拉伯新的國營航空公司利雅德航空（Riyadh Air ）原訂於今年第一季開始營運。然而，據報道，該公司到2025年將只能接收4架波音787夢幻客機（787 Dreamliner）寬體飛機，而不是原定的8架。利雅德航空因此被迫押後至今年底才投入營運。

波音新機延遲交付問題在去年已有惡化跡象。據彭博社去年7月報道，波音已通知部分737Max客戶，原定於2025年和2026年交付的飛機可能面臨三至六個月的額外延遲。

歐洲最大航空公司瑞安航空（Ryanair）去年11月警告，波音飛機交付延遲將持續影響客運量。瑞安航空原定於10月至12月季度接收11架波音737 Max飛機，但預期只能收到兩架。

另一方面，去年第四季，波音最暢銷的737 MAX工廠33,000名員工因薪酬待遇問題，罷工長達七星期，導致生產嚴重滯後。波音去年11月只交付了13架商用飛機，大幅少於前一年同期的56架。

大灣區航空2023年宣布採購了15架波音737 ＭAX 9客機。該公司網站寫道，「預計在2025年至2027年間將引進全新的波音737-9客機。」