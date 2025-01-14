今年外遊或要捱貴機票　業界分析主因：波音遲交貨＋舊機延後退役

雖然疫情結束，可以出國旅遊的日子已經恢復將近2年，但航空業的危機尚未結束，有專家就分析，2025年的機票恐越來越貴，背後的原因除了航空業缺飛機外，維修材料短缺同樣讓航空業的問題雪上加霜。



美媒CNBC報道，缺機的問題遭指跟波音（Boeing）延遲交機有關，由於阿拉斯加航空（Alaska Airlines）波音737 Max 9班機艙門脫落事故讓外界對波音品質打上大大問號，波音推動內部改革，希望可以挽回在外的名聲，包括員工訓練、加強檢查，同時新增了「大聲說」（Speak Up）系統，鼓勵員工報告工作場所的問題。

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不過，航空諮詢公司Boyd Group International總裁兼聯合創始人博伊德（Mike Boyd）認為這並不夠：

整個董事會都應該被解僱。新的CEO和新的管理團隊表示他們正在採取行動，但這是一個如此層次的問題。

博伊德指出，由於波音飛機延遲交付，西南航空（Southwest Airlines）和瑞安航空（Ryanair）等航空公司正在花費額外的資金來維修原本打算退役的飛機。

然而，獨立分析師索比（Brendan Sobie）表示，航空業的問題遠不止波音，從維修材料短缺到機體維護：

這涉及整個圍繞航空業的公司生態系統。這是一個非常困難的時期，而且沒有任何跡象表明這種情況會很快消失。這些問題需要數年而不是一年的時間來解決。

上述的問題都成了2025年機票價格可能更貴的原因，而民眾只能靠淡季、提前購票等小技巧，幫自己的荷包省一點錢。

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