大灣區航空｜米子返港被改大阪飛　乘客斥不合理　客服20次無人聽

撰文：何瑞芬
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大灣區航空因新飛機付運延誤、現機隊有客機須定期檢查致2月及3月需取消多班航班，以日本米子、德島、韓國首爾航線最重災。乘客文小姐向《香港01》表示，下月買了大灣區航空往米子航班，計劃2月25日由米子返港，惟上周六（18日）收到航空公司電郵，回港航班已改為當日下午2時在大阪回港。
她批評調往大阪機場的做法不合理，也產生許多額外旅費，因米子與關西機場需5個半小時車程，時間太緊張須改遲一日飛，但致電大灣區航空客服20次均無人聽，最終到其西九龍站客服等兩小時才成功改遲一日，又指因航空公司無解釋取消原因，保險公司稱未能賠償。
大灣區航空今午(21日)回應稱，已主動與乘客聯絡，為他們安排更改機票或退票事宜，豁免所有相關費用，並在客戶服務中心增派人手，以期加快處理客戶的票務安排。

大灣區航空2、3月取消多班航班。（大灣區航空圖片）

網上昨日（20日）起有大量貼文，指大灣區航空2、3月航班被取消，被調動至其他時間、甚至地點起飛，其中最為嚴重是米子、德島及首爾等。大灣區航空今日（21日）回覆查詢稱因已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機根據安全規定已到期進行定期檢查，暫時未能投入服務，影響整體航班編排，部份航班因此需要取消，對此致歉。

文小姐向《香港01》表示，計劃下月與家人外遊，故早前以1,700元左右價格，買了大灣區航空2月18日由香港飛米子的航班，並計劃在當地逗留8天至2月25日由米子回港，惟上周六（18日）接到航空公司電郵，稱回港航班已改為當日下午2時由大阪回港。

她表示，非受天氣影響下，由米子航班改往大阪飛不合理，調動更打亂其行程，因其所在地距離大阪關西機場需5個半小時車程，若下午2時起飛，可能凌晨6時便要起程前往機場，且路程需要逾萬日圓車費，時間太緊張，認為極不合理，故希望通過客服改遲一日在大阪返港。

文小姐上周六（18日）接到大灣區航空電郵，稱回港航班已改為當日下午2時在大阪回港。（受訪者提供）

文小姐稱，當日致電大灣區航空客服超過20次均無人接聽，「我打咗20次電話打唔到，WhatsApp都冇人應，然後用WeChat、佢個官網小助手，都係冇人應」，在朋友建議下到航空公司在西九龍站的客服中心，等兩小時才成功改遲一日返港，現場也有其他乘客航班被取消追回機票錢。

她批評大灣區航空調動不合理，米子與大阪兩地距離較遠且交通不方便，現時每人亦須增加多一日住宿費及每人一萬多日圓往大阪的車費。她稱獲悉事件後已即時致電保險公司查詢，對方指因航空公司無解釋取消原因，故未能賠償。

文小姐批評大灣區航空配套太差，調動不合理且客服電話打不通，若非該航空公司現時獨營米子常規航線，不會選擇坐該航空公司，「我唔知佢咩事啦，係咪真係冇客幫襯就咁，但我覺得個客揀得你，你作為一個商家要有道義囉。」

大灣區航空去年底開通來往香港到鳥取縣米子鬼太郎機場的直航航班。（何瑞芬攝）
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