大灣區航空｜米子返港被改大阪飛　乘客斥不合理　客服20次無人聽

大灣區航空因新飛機付運延誤、現機隊有客機須定期檢查致2月及3月需取消多班航班，以日本米子、德島、韓國首爾航線最重災。乘客文小姐向《香港01》表示，下月買了大灣區航空往米子航班，計劃2月25日由米子返港，惟上周六（18日）收到航空公司電郵，回港航班已改為當日下午2時在大阪回港。

她批評調往大阪機場的做法不合理，也產生許多額外旅費，因米子與關西機場需5個半小時車程，時間太緊張須改遲一日飛，但致電大灣區航空客服20次均無人聽，最終到其西九龍站客服等兩小時才成功改遲一日，又指因航空公司無解釋取消原因，保險公司稱未能賠償。

大灣區航空今午(21日)回應稱，已主動與乘客聯絡，為他們安排更改機票或退票事宜，豁免所有相關費用，並在客戶服務中心增派人手，以期加快處理客戶的票務安排。



大灣區航空2、3月取消多班航班。（大灣區航空圖片）

網上昨日（20日）起有大量貼文，指大灣區航空2、3月航班被取消，被調動至其他時間、甚至地點起飛，其中最為嚴重是米子、德島及首爾等。大灣區航空今日（21日）回覆查詢稱因已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機根據安全規定已到期進行定期檢查，暫時未能投入服務，影響整體航班編排，部份航班因此需要取消，對此致歉。

文小姐向《香港01》表示，計劃下月與家人外遊，故早前以1,700元左右價格，買了大灣區航空2月18日由香港飛米子的航班，並計劃在當地逗留8天至2月25日由米子回港，惟上周六（18日）接到航空公司電郵，稱回港航班已改為當日下午2時由大阪回港。

她表示，非受天氣影響下，由米子航班改往大阪飛不合理，調動更打亂其行程，因其所在地距離大阪關西機場需5個半小時車程，若下午2時起飛，可能凌晨6時便要起程前往機場，且路程需要逾萬日圓車費，時間太緊張，認為極不合理，故希望通過客服改遲一日在大阪返港。

文小姐上周六（18日）接到大灣區航空電郵，稱回港航班已改為當日下午2時在大阪回港。（受訪者提供）

文小姐稱，當日致電大灣區航空客服超過20次均無人接聽，「我打咗20次電話打唔到，WhatsApp都冇人應，然後用WeChat、佢個官網小助手，都係冇人應」，在朋友建議下到航空公司在西九龍站的客服中心，等兩小時才成功改遲一日返港，現場也有其他乘客航班被取消追回機票錢。

她批評大灣區航空調動不合理，米子與大阪兩地距離較遠且交通不方便，現時每人亦須增加多一日住宿費及每人一萬多日圓往大阪的車費。她稱獲悉事件後已即時致電保險公司查詢，對方指因航空公司無解釋取消原因，故未能賠償。

文小姐批評大灣區航空配套太差，調動不合理且客服電話打不通，若非該航空公司現時獨營米子常規航線，不會選擇坐該航空公司，「我唔知佢咩事啦，係咪真係冇客幫襯就咁，但我覺得個客揀得你，你作為一個商家要有道義囉。」