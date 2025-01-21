美媒：印度政府將從美國接回1.8萬非法移民　以安撫特朗普

彭博社1月21日報道，為安撫美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、避免與美發生貿易戰，印度已準備好與特朗普合作遣返1.8萬名在美印度非法移民，並希望能保證印度公民合法移民美國，尤其是透過學生簽證和高技術外籍人才簽證（H-1B）。



報道引述消息人士透露，遣返人數可能遠高於1.8萬，但尚不清楚有多少印度非法移民在美國。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普來到白宮橢圓形辦公室，簽署赦免涉在2021年國會騷亂事件後受指控人員的命令。（Reuters）

特朗普一直承諾上任後嚴厲打擊境內非法移民，更在就職後終止美國出生公民權。

作為合作的回報，印度希望特朗普政府能保障其公民進入美國的合法移民渠道，尤其是學生簽證和H-1B。根據官方數據，2023年批出的38.6萬份H-1B簽證中，印度公民幾乎佔四分之三。

印媒《經濟日報》指，在遣返在美非法移民方面若有任何差池，都可能對印度與其他地方簽訂的勞動協議造成不利影響。由於國內工作機會短缺，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府近年來與沙地阿拉伯、日本、以色列和台灣等地簽訂外籍勞工協定。