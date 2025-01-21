印度義務警察涉姦殺女醫生判終身監禁　加爾各答政府求改判死刑

印度加爾各答（Kolkata）2024年8月發生姦殺案，一名實習女醫生在醫院值班後睡在研討室地板上，隔天卻被發現慘遭強姦及殺害，這案件引發全印度超過30萬名住院醫生的大罷工。1月18日，一名男義務警察涉嫌姦殺被判終身監禁；21日當地政府上訴要求改判死刑。



2025年1月20日，印度加爾各答一男子Sanjay Roy因涉嫌在醫院內姦殺一名女實習醫生，被法院判處無期徒刑。圖中穿帽衫者為Sanjay Roy。（Getty Images）

義務警察Sanjay Roy表示自己無辜、被陷害，請求法院寬大處理。但據路透社引述律師透露，西孟加拉邦政府對加爾各答高等法院提起上訴，要求改判死刑。

調查此案的聯邦警察表示，此案屬於「罕見中的罕見」，因此Sanjay Roy應被判處死刑；但說法遭法官Anirban Das 否認，並保持原判。

西孟加拉邦首席部長 Mamata Banerjee 20日在社交平台X（舊稱Twitter）表示，她對判決結果感到震驚，認同此案極其罕見，並請求高等法院改判死刑。

此前報道顯示，受害者多處有傷，遭強姦和傷害後還被勒到窒息而亡；另有印度部落客發布影片指死者生前遭到「多人輪姦」，且戴的眼鏡被打破、導致碎玻璃插進她的眼球，另外私處也發現「白色黏稠液體」、疑似是兇手的精液。