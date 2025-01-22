尹錫悅屢拒傳召公調處或再舉強制措施　金龍顯料將出庭彈劾案辯論

韓國戒嚴風波未息，目前被拘捕的總統尹錫悅早前兩度未出席韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）傳召。公調處處長吳東運周三（22日）指，總統尹錫悅應該尊重司法系統作出的決定，公調處今將對其採取強制到案措施。



吳東運當天在上班途中接受記者採訪時說，由於尹錫悅拒不到案，公調處不得不強制其到案受訊，「如果尹錫悅有意見，可在法律框架內按程式提出異議」。

據報道，因尹錫悅拒絕就戒嚴事件接受調查，主要負責調查的公調處曾在20日與21日試圖對他採取強制到案措施，但未能成事。

另外，韓聯社透露彈劾尹錫悅程序又有進展，憲法法院將在周四傳喚涉案高層前國防部長官金龍顯和前警察廳廳長趙志浩出庭。

2025年1月6日，韓國首爾，圖為公調處辦公室所在大廈入口。（Reuters）

金龍顯與趙志浩此前涉戒嚴前密謀，遭到當局調查。金龍顯還在事件後辭職，後遭逮捕，他今次表明會出庭參加憲法法院的彈劾案庭審第四次辯論，趙志浩則以健康問題為由表明缺席。

據報，尹錫悅將被拘留至1月28日，如果法院批准延期，拘留日期將延長至2月7日。