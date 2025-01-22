以色列發生持刀傷人事件　至少4人受傷　疑犯被擊斃

以色列特拉維夫（Tel Aviv）1月21日發生持刀襲擊事件，造成至少4人受傷，疑犯最終當場被擊斃。警方其後在其身上找到身份證明文件，發現疑犯是一名摩洛哥籍的美國綠卡持有者。



《以色列時報》（The Times of Israel）報道，以色列緊急服務機構紅大衛盾會（MDA）表示，傷者包括兩名分別為24歲和28歲的男子，分別是傷勢較重和情況一般；另外兩名分別為24歲和59歲的男子，則只受輕傷，目前情況良好。

2025年1月21日，以色列特拉維夫（Tel Aviv）發生持刀襲擊事件，造成至少4人受傷，疑犯最終當場被擊斃。圖為執法人員事後在現場進行調查。（Getty）

內政部長阿爾貝爾（Moshe Arbel）表示，當疑犯於18日持旅遊簽證抵達機場時，移民官員已將他視為威脅，並試圖禁止他入境。

阿爾貝爾稱，疑犯其後被移交給安全官員接受審問，但相關機構最終仍允許他入境。他補充：「疑犯進入以色列後已接受了安全評估，包括審訊和額外檢查，最後確定沒任何安全理由阻止他入境。」

2025年1月21日，以色列特拉維夫（Tel Aviv）發生持刀襲擊事件，造成至少4人受傷，疑犯最終當場被擊斃。圖為執法人員事後在現場戒備。（Getty）

以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）同日晚間表示，已對事件展開調查，包括調查他為何被允許入境。