加沙停火｜以色列釋放90名在囚巴勒斯坦人

加沙停火協議1月19日生效，哈馬斯（Hamas）釋放首批3名女人質後，以色列隨後亦釋放90名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦人。



以色列傳媒報道，3名以色列人質獲釋前，以色列監獄管理局已將78名巴勒斯坦囚犯送往約旦河西岸的奧弗監獄，並由以色列安全部隊和紅十字會人員核實身份和身體檢查。同日另有12名被扣押的東耶路撒冷巴勒斯坦人亦重獲自由。

加沙停火協議1月19日生效，以色列在同日晚上釋放90名巴勒斯坦囚犯。（Reuters）

哈馬斯稱，首批獲釋人士包括69名婦女和21名青少年。以色列「新消息」網站指，這批獲釋巴人都是因干犯「煽動、認同恐怖主義和行為不檢」等相對較輕罪行而判刑。

而在同日較早時，其中一名獲哈馬斯釋放的28歲人質Emily Damari擁英國及以色列雙重國籍，以方其後發布她與母親一同透過視象方式，與其他親友通話的照片。 英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）同日發聲明稱，3名人質及其家人經歷多月痛苦之後，今次釋放是個美好消息。

移交紅十字會過程混亂

首批獲釋的3名女人質，分別為28歲的英國及以色列雙重國籍的Emily Damari，以及24 歲的Romi Gonen及31歲的Doron Steinbrecher，以方隨後發布3人與家屬團聚擁抱畫面。

哈馬斯透過紅十字會轉交3名人質，媒體直播在加沙城（Gaza City）進行的移交畫面，顯示現場大批群眾聚集，場面混亂。哈馬斯武裝分子包圍載有人質的汽車，以阻止人們接近。

特拉維夫群眾觀看電視直播 激動落淚

在以色列特拉維夫，數千名以色列民眾在國防總部外的廣場，透過電視直播觀看人質獲釋進展。當看到3人獲移交時，有人歡呼擁抱，也有人激動落淚。

根據停火協議，哈馬斯而在為期六星期的第一階段內，釋放共98名人質中的33人，以換取被關押在以色列監獄的數百名巴勒斯坦囚犯。以色列總理辦公室較早前指，另有4名人質會在未來7天內獲釋。

停火協議於當地1月19日上午11時15分生效，比原定的上午8時30分推遲近3小時。以色列軍方表示，期間仍持續在加沙作戰。當地民防機構回報，以軍轟炸至少造成19人喪命、25人受傷。

停火協議分為三階段實施，內塔尼亞胡在18日強調，協議第一階段停火是「暫時的」，若第二階段停火無效，以色列保留恢復對加沙戰事的權利，他續指這得到美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與即將卸任的總統拜登（Joe Biden）的支持。