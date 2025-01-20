加沙停火｜以色列女人質獲釋　哈馬斯臨別送紀念品「贈慶」

以色列與哈馬斯（Hamas）之間的停火協議1月19日生效，哈馬斯同日正式釋放3名以色列女子。



根據以色列媒體，哈馬斯贈送每位人質一個「禮品袋」，內容物包括囚禁照、加沙的紀念照，以及鍍金證書。

有網友分享視頻，並質疑哈馬斯贈送禮品的動機。（X@uricohenisrael）

點圖放大看看3名以色列女人質獲釋情形及哈馬斯所贈的「禮品包」：

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《紐約郵報》引述以色列媒體《Ynet》報道，以色列女子戈南（Romi Gonen）、達瑪里（Emily Damari）、絲坦布雷徹（Doron Steinbrecher）19日獲釋，影片顯示，她們被帶上車，一名哈馬斯成員默默地遞給每人一個印有該組織標誌的紙袋，人質們似乎別無選擇，只能微笑著舉起那些裝訂得像高中畢業證書的鍍金證書，隨後被一群武裝分子護送離開。

《耶路撒冷郵報》報道，人質們形容這些禮品袋是一種「犬儒遊戲」（cynical game），顯然是為了操縱他們。

《以色列時報》取得的影片顯示，哈馬斯成員開着車，穿越加沙市 （Gaza city）的街道，途中有大批民眾包圍車輛，敲打車窗，高喊阿拉伯語口號。車隊數次被迫停下，因為人群不肯讓路。最後，人質們平安被移交給紅十字會車隊。

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以哈停火協議3階段

以哈停火協議將分成3階段；第1階段將停戰42天， 哈馬斯逐步釋放33名以色列人質 ，換取以色列釋放數百名被監禁的巴勒斯坦人。目前共有97名以色列人質（包括平民和士兵）被關押，但據信只有60人還活著。

第2階段協議的談判將於第1階段協議的第16天開始，如果以色列和哈馬斯達成進一步協議，所有剩餘以色列人質都應獲釋，作為回報，以色列將在此階段完全撤出加沙。

以色列已表示，在哈馬斯的軍事和政治力量被消滅前，不會放棄全面撤軍。哈馬斯則表示，在所有以色列軍隊離開前，不會釋放最後一批人質。

第3階段，也是最後階段，哈馬斯將用其餘人質的遺體進行交易，換取在巴勒斯坦領土上進行3至5年重建。

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