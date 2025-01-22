印度45歲男遭巨熊襲擊亡　六旬父欲取回兒子遺體慘同被咬死｜有片

印度恰蒂斯加爾邦邦（Chhattisgarh）卡恩凱爾（Kanker）地區1月18日發生一宗野熊咬死人的事件，一隻疑似感染狂犬病的懶熊（sloth bear）先後襲擊多人，最終導致一對父子死亡。45歲的兒子Sukhlal Darro當日首先遇襲，並當場死亡，其父親事後與眾人前往現場打算取回兒子的屍體時，卻再遭該懶熊攻擊，慘被活活咬死，有關畫面在網上瘋傳。



《印度時報》（Times of India）報道，Sukhlal Darro當日與另一名同行的人在途經當地一處森林時，其友人突然遭到一隻懶熊襲擊，Sukhlal奮不顧身營救，結果反成為野熊襲擊目標，更導致他當場死亡，其負傷逃脫的友人趕回村莊求援。

死者65歲的父親Shankar Darro，其後與約50名村民及林業部門人員前往現場，希望取回兒子的屍首時，涉事懶熊突然再出現攻擊眾人。父親曾一度爬上樹希望避過襲擊，但懶熊仍把他扯下來瘋狂撕咬。其他村民不斷向野熊投擲樹枝，希望將牠趕走，但Shankar未幾已失去意識，癱瘓在地上傷重死亡。

據報，事件中另有兩人受傷，其中包括一名副護林員。

印度林務局（DFO）引述獸醫專家稱，懶熊通常不會接近大規模的人群，但這次牠卻主動發動攻擊，因此很有可能是因為牠感染了狂犬病才導致如此異常的行為。

護林員目前也已在該地區部署人手，並試圖追蹤懶熊的動向，當局建議當地居民暫時不要進入森林，惟截至21日晚他們仍未能捕獲該懶熊。