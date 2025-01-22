當面教訓特朗普的女人　美國華盛頓聖公會主教是誰？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任後，立即簽署一連串行政令，包括否認多元性別、調整收留難民政策等。他第二天按照傳統到華盛頓國家大教堂參加祈禱儀式時，卻遭華盛頓聖公會主教巴德（Mariann Budde）當面唱反調，叫他應對性小眾（LGBTQ+）及移民「有憐憫之心」。她過去也曾多次批評特朗普，促對方應擁抱多元化。



圖為2025年1月21日，美國總統特朗普（Donald Truno）出席在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行的全國祈禱日（National Day of Prayer）儀式，旁為牧師Mariann Edgar Budde。（Reuters）

21日，巴德在佈道中對特朗普表示，美國各種政見的家庭中，都有同性戀和變性兒童；還指出從事美國基層工作的人，或許不是美國公民，也沒有合法證件，但絕大多數移民並不是罪犯。相反，他們是友好且守法的人。

這位主教在公眾面前向總統稱「以上帝的名義，我請求你憐憫我們國家現在處於恐懼之中的民眾」。

多次批評特朗普

特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就任美國總統後，已迅速簽署一系列行政命令，其中包括聯邦政府只承認男女兩種性別，以及多項收緊移民政策的行政命令。特朗普21日出席總統禱告儀式時卻遭遇罕見的尷尬場面，主持儀式的聖公會主教勸喻他應該對性小眾（LGBTQ+）及移民「有憐憫之心」(have mercy)。（X@PopCrave）

巴德與特朗普的恩怨可以說是由來已久。

2016年特朗普初次勝選後，當時美國針對少數族裔和LGBTQ+的犯罪激增，美國聖公會各地主教和神職人員都公開呼籲反對歧視和暴力，其中就有巴德的身影。她在聽完特朗普勝選演講後說：「當選總統做出的承諾，如果兌現，將對美國造成毀滅性的打擊。」

她還表示現在是國家團結一致的時候，並承諾積極參與美國的康復。

弗洛伊德喪生一周年：2021年5月25日，民眾在明尼阿波利斯市弗洛伊德喪生現場舉行悼念活動。（Reuters）

2020年5月，明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）發生震驚美國的弗洛伊德案，由於案件涉及針對黑人的暴力執法，美國多地爆發抗議示威。

31日，巴德所在的華盛頓聖公會有教堂在示威中遭縱火。為了應付前來探訪的特朗普，政府使用武力、催淚彈驅逐和平示威人群，事後巴德憤怒地說道：「作為主教我沒有被事先打招呼，告知他們要來教堂」、「特朗普所說和所做的一切都是為了煽動暴力，我們需要道德領導，他卻極盡所能地分裂我們。」

巴德主教是何方神聖？

2025年1月21日，美國華盛頓國家大教堂，聖公會主教巴德（Mariann Edgar Budde）參加特朗普就任總統後的祈禱儀式。（Reuters）

65歲的巴德主教是美國聖公會神職人員，負責監督華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）的事工，並擔任華盛頓特區、馬里蘭州部分地區共86處會眾和10所聖公會學校的精神領袖。她是當地第一位獲選的女性精神領袖，自2011年起開始領導華盛頓教區。

她畢業於紐約州羅徹斯特大學（University of Rochester）。在搬到華盛頓之前，巴德有20年左右在明尼亞波里斯聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church）擔任牧師。

什麼是美國聖公會？

特朗普上任：2025年1月20日就職前，特朗普與妻子梅拉尼婭抵達位於白宮附近的歷史地標聖公會聖約翰教堂，參與祈禱儀式（Reuters）

巴德隸屬於美國聖公會（The Episcopal Church），是基督教聖公會（Anglican Communion）旗下教會。聖公會教徒重視經文、傳統和理性。其崇拜以聖餐為中心，並遵循《公禱書》（Book of Common Prayer）中的禮儀。接受洗禮被視為入會起點，聖公會歡迎所有受洗者參加聖餐。

他們也重視包容度，不僅允許女性擔任主教，還歡迎LGBTQ+人士做神職人員。