當面教訓特朗普的女人 美國華盛頓聖公會主教是誰？｜新聞背後
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任後，立即簽署一連串行政令，包括否認多元性別、調整收留難民政策等。他第二天按照傳統到華盛頓國家大教堂參加祈禱儀式時，卻遭華盛頓聖公會主教巴德（Mariann Budde）當面唱反調，叫他應對性小眾（LGBTQ+）及移民「有憐憫之心」。她過去也曾多次批評特朗普，促對方應擁抱多元化。
21日，巴德在佈道中對特朗普表示，美國各種政見的家庭中，都有同性戀和變性兒童；還指出從事美國基層工作的人，或許不是美國公民，也沒有合法證件，但絕大多數移民並不是罪犯。相反，他們是友好且守法的人。
這位主教在公眾面前向總統稱「以上帝的名義，我請求你憐憫我們國家現在處於恐懼之中的民眾」。
多次批評特朗普
巴德與特朗普的恩怨可以說是由來已久。
2016年特朗普初次勝選後，當時美國針對少數族裔和LGBTQ+的犯罪激增，美國聖公會各地主教和神職人員都公開呼籲反對歧視和暴力，其中就有巴德的身影。她在聽完特朗普勝選演講後說：「當選總統做出的承諾，如果兌現，將對美國造成毀滅性的打擊。」
她還表示現在是國家團結一致的時候，並承諾積極參與美國的康復。
2020年5月，明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）發生震驚美國的弗洛伊德案，由於案件涉及針對黑人的暴力執法，美國多地爆發抗議示威。
31日，巴德所在的華盛頓聖公會有教堂在示威中遭縱火。為了應付前來探訪的特朗普，政府使用武力、催淚彈驅逐和平示威人群，事後巴德憤怒地說道：「作為主教我沒有被事先打招呼，告知他們要來教堂」、「特朗普所說和所做的一切都是為了煽動暴力，我們需要道德領導，他卻極盡所能地分裂我們。」
巴德主教是何方神聖？
65歲的巴德主教是美國聖公會神職人員，負責監督華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）的事工，並擔任華盛頓特區、馬里蘭州部分地區共86處會眾和10所聖公會學校的精神領袖。她是當地第一位獲選的女性精神領袖，自2011年起開始領導華盛頓教區。
她畢業於紐約州羅徹斯特大學（University of Rochester）。在搬到華盛頓之前，巴德有20年左右在明尼亞波里斯聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church）擔任牧師。
什麼是美國聖公會？
巴德隸屬於美國聖公會（The Episcopal Church），是基督教聖公會（Anglican Communion）旗下教會。聖公會教徒重視經文、傳統和理性。其崇拜以聖餐為中心，並遵循《公禱書》（Book of Common Prayer）中的禮儀。接受洗禮被視為入會起點，聖公會歡迎所有受洗者參加聖餐。
他們也重視包容度，不僅允許女性擔任主教，還歡迎LGBTQ+人士做神職人員。