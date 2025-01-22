王星事件｜泰國總理佩通坦拍片用AI講中文　冀挽回中國遊客信心

中國男演員王星在泰國遭誘騙至緬甸的事件，令泰國旅遊業嚴重受挫。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）除了要求有關部門打擊跨國犯罪，更利用人工智能，錄製影片用普通話表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回中國遊客春節期間前往泰國旅遊的信心。



泰國總理佩通坦拍片用生成式AI講中文，期望恢復中國旅客對到泰國旅遊的信心：

中國男演員王星被誘騙到緬甸妙瓦底「賣豬仔」一案引起國內外廣泛關注，被用作「販賣人口中轉站」的泰國也令不少中國遊客卻步，近日有不少中國遊客取消農曆年期間前往泰國的旅遊預訂。

旅遊業是泰國的經濟命脈，而來自中國旅客更是遊客的主要來源。根據泰國方面的數據，去年總觀光人次逾3504萬，而中國遊客則以超過666萬人次名列首位。

泰國總理府1月22日在社交平台發布一條影片，由佩通坦親自向遊客保證泰國的旅遊安全。佩通坦表示，影片是利用生成式人工智能技術，讓不諳中文的佩通坦可以用普通話發表講話。

佩通坦在片中指：「近期關於中國公民被誘騙至泰國周邊地區，引發廣大中國遊客對泰國安全問題和人口販賣的憂慮，我作為總理，向各位保證，泰國政府將所有遊客的安全置於首要位置。」

佩通坦表示，她要求有關當局加強合作、提升安全標準，以最有效方式打擊跨國犯罪，嚴格執法打擊非法出入境，為旅泰的中國遊客提供系統性全方位協助支持，防範意外事件發生。她表示，泰國政府高度重視旅客安全，為所有旅客建立信心。

有報道指，佩通坦將在2月初訪問中國，預料中國旅客在泰國的安全問題將會是其中一個重要議題。