Elon Musk若收購TikTok　沙特王國控股表達投資興趣

沙特王國控股公司（Kingdom Holding）行政總裁塔拉勒·易卜拉欣·馬曼（Talal Ibrahim al-Maiman）周三（22日）表示，如果中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）被美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）收購，該公司將考慮投資的機會。



馬曼接受阿拉伯衛星電視台商業頻道採訪時談到對投資TikTok的興趣，表示：「如果馬斯克先生或其他人進行相關收購，我們當然願意考慮這樣的投資機會。」

沙特王國控股公司是沙特阿拉伯王子瓦利德·本·塔拉勒（Waleed bin Talal）的投資公司。

馬曼提到，沙特王國控股公司已向馬斯克的人工智能公司xAI進行投資，並希望將其發展成該領域的領導者。但他同時指出，沙特公司並不打算投資馬斯克的其他企業。

彭博社此前引用消息人士稱，中國官員正在考慮將TikTok在美國的運營管理權交給馬斯克，但TikTok的一位發言人對此表示，這一說法完全是虛構。

特朗普1月20日簽署針對TikTok的行政命令，要求TikTok「不賣就禁用」法律在未來75天內暫不執行。他希望美國在這家公司中擁有50%的所有權。

中國外交部發言人毛寧回應TikTok協議時表示，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業，拉動消費都發揮積極的作用，對於企業的運營和收購這一類的行為，中方始終認為應當根據市場的原則，由企業自主決定，如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。