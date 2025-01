特朗普：對Elon Musk或甲骨文收購TikTok持開放態度

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)1月20日上任,他當日簽署多項行政命令,包括延遲75日執行TikTok「不賣就禁」法令。他表示, 對馬斯克(Elon Musk)或甲骨文(Oracle)創辦人兼主席埃里森(Larry Ellison)買下TikTok持開放態度,還透露已與TikTok的最大持有人見面,其中有討論美國控制這公司一半股權的方案。



彭博社早前報道指,中國官員考慮在禁令實施後由馬斯克接手TikTok業務,但TikTok隨後否認此事。特朗普對此持開放態度,「如果他(馬斯克)想買的話,可以的」(I would be if he wanted to buy it),「我也想Larry(埃里森)買。」(I’d like Larry to buy it, too.)

馬斯克早前對禁令表示不滿,他還認為旗下社交平台X在中國被禁是「不公平」。

圖為路透社在1月19日設計圖片,其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。(Reuters)

這個受禁令影響在美國下架的應用程式,目前仍無法在當地下載,但美國用戶已獲恢復使用。英媒引述消息人士指,TikTok母企字節跳動計劃今年在人工智能基礎設施方面超過投資120億美元(約934億港元),以求在尖端技術上取得新的突破。