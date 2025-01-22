特朗普：對Elon Musk或甲骨文收購TikTok持開放態度

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任，他當日簽署多項行政命令，包括延遲75日執行TikTok「不賣就禁」法令。他表示， 對馬斯克（Elon Musk）或甲骨文（Oracle）創辦人兼主席埃里森（Larry Ellison）買下TikTok持開放態度，還透露已與TikTok的最大持有人見面，其中有討論美國控制這公司一半股權的方案。



彭博社早前報道指，中國官員考慮在禁令實施後由馬斯克接手TikTok業務，但TikTok隨後否認此事。特朗普對此持開放態度，「如果他（馬斯克）想買的話，可以的」（I would be if he wanted to buy it），「我也想Larry(埃里森)買。」（I’d like Larry to buy it, too.）

馬斯克早前對禁令表示不滿，他還認為旗下社交平台X在中國被禁是「不公平」。

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

這個受禁令影響在美國下架的應用程式，目前仍無法在當地下載，但美國用戶已獲恢復使用。英媒引述消息人士指，TikTok母企字節跳動計劃今年在人工智能基礎設施方面超過投資120億美元（約934億港元），以求在尖端技術上取得新的突破。