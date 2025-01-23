美國南部遭冬季風暴吹襲至少10死　多市降雪破紀錄

美國南部多州1月21日起遭罕見冬季風暴恩佐（Enzo）吹襲，廣泛地區帶來嚴寒天氣。截至22日早上，這場風暴在全美各地造成至少10人死亡。從德州到佐治亞州，約有10萬戶停電。



美國媒體報道，路易斯安那州新奧爾良（NewOrleans）、亞拉巴馬州莫比爾（Mobile）、佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）等多座城市，22日降雪量創下歷史新高。其中，新奧爾良更迎來1948年以來最大暴風雪。

受冬季風暴影響，美國南部多州宣布進入緊急狀態。沿墨西哥灣地區多個主要機場受影響，大量航班取消或延誤，近30條州際公路交通中斷，中小學校、政府機構和大量商店餐館紛關門營業。

圖為2025年1月21日，美國德州加爾維斯頓（Galveston）受冬季風暴恩佐（Enzo）影響，路面積雪。（Reuters）

據Axios報道，全美範圍內已有10人因風暴死亡，多數因過於低溫，以及道路結冰造成車禍喪生。風暴目前已有所減弱，但截至22日上午，在美國東部和東南部，仍有逾2500萬人處於美國氣象部門發布的嚴寒天氣警戒區域。