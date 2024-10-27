秋颱潭美｜天文台撰文指多區錄得強風　狂風暴雨集中在港以南海域

熱帶氣旋潭美周六（26日）在本港以南500多公里外掠過，天文台發出3號風球近12小時。天文台科學主任撰文指出，在秋天時分，熱帶氣旋或會與東北季候風同時影響華南沿岸，為本港帶來較強的風力，而高空西風帶的擾動亦會使熱帶氣旋移動路徑增加變數；在3號風球生效期間，本港多處地區曾錄得強風（6至7級，風力時速41至62公里），包括青洲、長洲泳灘及香港航海學校，較強的雨區及狂風主要影響本港以南海域，因此市內未有出現橫風橫雨。



▼10月26日 3號風球下石澳泳灘捲起大浪▼



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10月27日凌晨0時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港之西南約740公里。

天文台預測潭美未來兩三日會越南中部對出海域徘徊，「短遊」在越南峴港後掉到向東移，再次出海，不過天文台預料潭美會與本港保持相當距離，並減弱為低壓區，天文台會繼續密切監測潭美的動向。

天文台科學主任周六晚在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《秋颱潭美》的文章，指出在秋天時分，熱帶氣旋或會與東北季候風同時影響華南沿岸，為本港帶來較強的風力，而高空西風帶的擾動亦會使熱帶氣旋移動路徑增加變數，天文台在上兩篇「天氣隨筆」曾提及熱帶氣旋潭美的發展，指出潭美有較大機會以偏西方向橫過南海中北部。

10月22日《談談十月尾的潭美》

10月18日《西北太平洋的廣闊低壓區》

天文台在10月22日發表的《談談十月尾的潭美》文章，列出潭美路徑概率預報圖，較大可能橫過南海中北部，與最終結一致。（天文台圖片）

▼10月26日 3號風球下遊客尖沙咀海旁打卡▼



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熱帶氣旋潭美在10月21日在菲律賓以東之西北太平洋形成，其後向西移動並逐步增強為強烈熱帶風暴，於10月25日凌晨進入本港800公里範圍，天文台發出一號戒備信號。

潭美在10月26日早上橫過南海中部，並增強成為颱風。天文台於上午10時40分發出三號強風信號。

本港時間10月26日上午11時的真彩衛星雲圖，顯示潭美集結在海本港以南500多公里。（天文台圖片）

文章指出，在潭美與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸一帶吹強風。隨著潭美繼續向西移動，移向海南島以南海域，本港日間由吹偏北風逐漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區變得當風。

受潭美外圍雨帶影響，本港有幾陣驟雨，但較強的雨區及狂風主要影響本港以南海域。在三號強風信號生效期間，本港多處地區曾錄得強風，主要在大老山及以下的地區，包括昂坪、長洲泳灘、青洲、香港航海學校及橫瀾島。

隨著潭美逐漸遠離本港，天文台於10月26日晚上10時20分改發一號戒備信號，再於10月27日凌晨0時20分取消所有風球。

在三號強風信號下，本港多處地區曾錄得強風。（天文台圖片）

2022年「十月風暴」尼格曾帶來8號風球

文章指出，在10月下旬或11月發出熱帶氣旋警告的情況並不罕見。以三號或以上信號為例，近年曾有2022年的尼格、2020年的沙德爾及2018年的玉兔，當中尼格更令天文台需要發出八號烈風或暴風信號。

天文台預測受東北季候風持續影響，下周初中國東南沿岸天色較為明朗。預測27日（今日）大致多雲，有幾陣驟雨，下午部分時間天色明朗，海有湧浪；吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。