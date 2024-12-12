「美女天氣主播」驚傳離世　愛運動曾奪選美獎項　死前曾撞斷臉骨

MBC天氣美女主播奧約安娜（오요안나，音譯）10日被東家證實已在9月時候過世，得年28歲，但未公布確切的死亡時間及死因，據悉死者家屬決定低調處理其後事。這一消息令她的不少粉絲感到震驚和悲痛。



據奧約安娜的東家MBC10日下午證實，其員工奧約安娜已於今年9月去世，但未公布確切的死亡時間及死因，據悉死者家屬決定低調處理其後事。

MBC 10日下午證實，奧約安娜已於今年9月去世。（X@imbcenews）

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此前，奧約安娜曾於9月9日的限時動態曝光一份醫院診斷書，顯示她因向前摔倒導致一顆牙齒被摔斷及面部骨折，並和大家告假，表示因為臉部受傷，因此本週無法播報新聞。

在9月12日更新一則業配文後，奧約安娜的社群平台就再也沒更新有發文，讓許多粉絲擔憂是否出事，沒想到再次出現在媒體版面，竟是她離世消息，讓人十分惋惜。

據韓媒insight網站報道，奧約安娜出生於1996年4月，畢業於首爾藝術學院創意寫作系。她曾於2017年參加韓國JYP娛樂第13屆公開招募選秀並獲得美貌獎（Hermos Beauty Award），後於2019年5月參加韓國「春香小姐」選拔賽並獲得第5名「淑」獎。

根據韓媒《體育世界》報道指出，奧約安娜在2021年成為MBC天氣主播，憑藉亮麗外型加上2022年出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，擁有高知名度，從她的IG上，可以經常看見她分享跑步日常的照片，喜愛運動的她，卻在今年9月離世，如今消息才被公布。

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