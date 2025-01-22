特朗普防長人選Pete Hegseth再陷爭議　前妻疑遭家暴要用暗號求救

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的國防部長人選海格塞斯（Pete Hegseth）再度陷入爭議，其前弟媳丹妮爾（Danielle Hegseth）向參議院提交書面證供，指控海格塞斯曾對前妻薩曼莎（Samantha Hegseth）施暴。薩曼莎甚至需要向身邊朋友提供「暗號」，好讓她能夠在擔心人身安全的時候向外求救。



據英國《衛報》1月21日的報道，丹妮爾在向參議院提交的證詞中表示，海格塞斯第二任前妻薩曼莎曾因憂慮人身安全而躲進衣櫃，甚至準備了一項緊急應變計劃，讓親友能在危急時刻施以援手。丹妮爾更指，自己曾聽聞海格塞斯發表歧視女性的言論，例如「說不其實是願意」和「女性不該擁有投票權」等。

美國媒體分享國防部長人選海格塞斯前弟媳對其的指控，海格塞斯的前妻設計了暗號，在需要逃離前夫的時候向外求救：

海格塞斯透過律師否認上述所有指控。律師表示，薩曼莎從未指控海格塞斯施暴，且已在法庭文件和聯邦調查局（FBI）的約談中確認此事。薩曼莎本人則向媒體表示，這段婚姻中並無發生任何肢體暴力。

到目前為止，儘管參議員對海格塞斯過往牽涉性侵、財務管理不善和酗酒等指控存在擔憂，但預料海格塞斯將以微弱優勢獲得參議院的任命確認。參議院軍事委員會（Senate armed services committee）20日投票通過了對他的提名，海格塞斯預計最早在22日迎來參議院全體提名表決。