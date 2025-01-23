洛杉磯新火頭迅速蔓延　1.9萬名居民疏散　 特朗普威脅暫停援助

美國洛杉磯北部1月22日發生新山火，大火在強風和乾燥灌木的助長下迅速蔓延至8000多英畝（約32平方公里），迫使當局下令強制疏散19,000人。美國總統特朗普（Donald Trump）同日稱若加州州政府不改變水資源管理措施，將停止對加州的聯邦援助，預計特朗普將在23日到訪加州。



新燃起的休斯大火（Hughes Fire）位於洛杉磯以北約50英里（80公里）處，短短幾個小時內已擴大到伊頓大火（Eaton Fire）的一半以上。

洛杉磯山火至今已燒毀相當於華盛頓特區的面積，28人死亡，近16,000幢建築物受損或摧毀。目前，6個火場未受控，預計休斯大火將進一步加重消防部門負擔。

2025年1月23日， 目前在南加州發生的幾處蔓延面積較廣的山火。（加州林業和消防局官網截圖）

特朗普22日接受霍士新聞（Fox News）採訪時再次表示，加州為了保護該州北部的魚類而妨礙了輸水給南部，威脅州政府，若不改變做法就會停止提供救災物資。特朗普指：「我不認為我們應該給加州任何東西，直到他們讓水流下來。」

當局警告洛杉磯縣卡斯泰湖（Castaic Lake） 地區的民眾，他們將因為休斯大火而面臨「即時的生命威脅」。南加州目前大部分地區仍因強烈乾燥的風勢而處於極端火災風險的紅旗警告之下。