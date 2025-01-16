洛杉磯山火｜重災區高檔商場竟完好無缺　僱用私人消防惹議

美國加州洛杉磯山火持續肆虐，截至1月15日已有逾1.2萬房屋和建築物被燒毀。美媒1月15日報道，當地遭大火席捲後，留下一片又一片廢墟，然而部份位於火場中心的建築物卻絲毫無損，原因竟然是富人、企業能夠僱用私人消防隊保護旗下的財產。



美國廣播公司（ABC）和《紐約時報》15日報道，太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）地區作為其中一處火場的源頭，其中絕大部份建築物已被燒毀，然而一個名為帕利薩德村（Palisades Village) 的戶外高檔商場，在大火過後依然完好無缺地矗立在廢墟之中。

這張攝於2020年3月21日的照片中，可以看到位於美國洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）地區的帕利薩德村（Palisades Village) 商場。（Getty）

該購物中心由億萬富豪地產商人、前共和黨市長候選人卡魯索（Rick Caruso）擁有，他在大火爆發後，從亞利桑那州調場私人消防員及數輛能各自裝有逾1.1萬升水量的私人水車，去保護該商場。

卡魯索同日受訪時稱，他的房地產仍然完好無缺，沒被大火摧毀，但其周圍的一切都消失了，就像一個戰區般剩下一片頹垣敗瓦。報道稱，上述現象引發爭議和一般民眾憤怒，他們認為這反映了該市最富有的民眾和一般人之間的生活差距。

加州消防營隊長阿庫尼亞（David Acuña）亦提到在如此嚴重的野火中僱用私人消防員是極其危險的行為，因為他們不屬於官方消防隊的指揮系統，部份情況可能會妨礙其工作。

這張攝於2020年3月21日的照片中，可以看到位於美國洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）地區的帕利薩德村（Palisades Village) 商場。（Getty）

不過ABC引述專家稱，大多數私人消防員實際上並不是為個人客戶提供服務，他們與政府簽訂合同，幫助當地消防人員救火，或與保險公司簽訂合同，致力避免受保建築損毀。