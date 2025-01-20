洛杉磯山火 | 涉使用二手消防車入火場　2冒牌消防員被捕

美國洛杉磯警方周六（19日）在太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）拘捕兩人，指他們涉嫌使用從拍賣會上買來的消防車，並在為應對火災的工作人員預留的檢查站冒充消防員。



洛杉磯縣警察局指揮官Minh Dinh在Facebook上寫道，當這兩名假冒的消防員試圖駕駛他們的消防車通過檢查站時，被警員攔下。據稱，這兩人當時聲稱來自俄勒岡州（Oregon）的「咆哮河消防局」（Roaring River Fire Department）。他們甚至還帶着自己的裝備，包括全套消防裝備、頭盔和對講機。據Dinh所說，他們在裝備下面還穿着加州林業和消防部（CAL-Fire）的襯衫。

警員其後發現「咆哮河消防局」根本不存在時，他們逮捕31歲的Dustin Nehl和44歲的Jennifer Nehl，罪名是冒充消防員進入疏散區。據Dinh稱，該消防車目前已被扣押。

Dustin Nehl在俄勒岡州有刑事毀壞和縱火的犯罪前科。目前尚不清楚這兩人是否來自加州，或是由俄勒岡州到當地。調查人員將於周二（21日）向洛杉磯縣地方檢察官辦公室提交此案。