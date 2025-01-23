中居正廣捲入桃色醜聞　宣布「正式退出演藝圈」

52歲日本男星中居正廣捲入性侵醜聞事件傳有新消息，繼日前一度發聲明宣布演藝活動繼續後，他周四（23日）突然在網絡上宣布「正式退出演藝圈」，其個人事務所也將結束業務關閉。他還就醜聞事件向受到事件影響人士致歉，並「真誠地向造成困擾的人們道歉。」



日本共同網報道，中居正廣在網站粉絲俱樂部上宣布這一消息。他表示：「今後也會對各種問題真誠面對，並以誠意應對。所有責任都在我個人身上。我讓這麼多人感到困擾，並造成損失，對此我深感抱歉。」

報道引述中居正廣發言人指，有關此前日媒《週刊雜誌》報道的問題已經解決，「基於雙方的保密義務，我們無法提供具體的回應。」

中居正廣於1987年加入傑尼斯事務所，1991年9月以SMAP團體正式出道，2016年團體宣布解散後，他之後繼續個人活動，2020年甚至還自立門戶開公司。

中居正廣主持的綜藝節目《金スマ（金SMA）》官方IG照片（IG@kinsuma18_tbs）

去年12月，中居正廣遭日媒《週刊雜誌》曝光，他與富士電視台女員工發生桃色糾紛，造成對方身心嚴重受創，事發後中居正廣為此砸9000萬日幣和解，雙方簽署保密協定不對外公開，然而部分消息依然走漏曝光。其後，富士電視台被指長年安排女主播「性朝貢」，逾70家企業撤走廣告，營運陷入危機狀態。

中居正廣在事發後一直進入神隱模式，期間僅發聲明承認「有做過」，但媒體報導有誇大之嫌，還說會繼續演藝活動，惟他主持的6個節目皆被電視台宣布結束。