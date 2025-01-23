美國政府再度將也門胡塞武裝列為「外國恐怖組織」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（22日）將也門（Yemen）胡塞武裝組織（Houthi）重新定性為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization）。此舉意味着該組織將遭到美國更嚴厲的經濟制裁，以回應其對紅海商業航運的襲擊。



白宮在一份聲明中表示：「胡塞武裝的活動威脅到了美國平民和人員在中東的安全、我們最親密地區夥伴的安全以及全球海上貿易的穩定。」

控制也門大部分地區的胡塞武裝，自2023年11月以來對往返紅海的船隻進行了一百多次襲擊，他們聲稱這是在聲援巴勒斯坦反對以色列在加沙地帶對哈馬斯（Hamas）的戰爭。這些襲擊擾亂了全球航運，迫使各公司在一年多的時間裏改道，選擇繞行非洲南部，航線更長也更昂貴。

也門胡塞武裝2024年3月6日用導彈襲擊一艘在亞丁灣行駛、懸掛巴巴多斯國旗、由美國公司所有的散貨船「真正信心」號（True Confidence）。襲擊造成船身嚴重受損，至少3名船員死亡、3名船員受傷，還有3人下落不明。這是胡塞武裝針對紅海商船發動襲擊以來首次造成人員死亡。（REUTERS）

2021年1月，時任特朗普政府將胡塞武裝列為「外國恐怖組織」和「特別認定全球恐怖分子」實體。同年2月，新上台的拜登政府以也門人道主義形勢嚴峻為由，撤銷把胡塞武裝列為「外國恐怖組織」和「特別認定全球恐怖分子」實體的認定。

去年1月，拜登政府宣佈將葉門胡塞武裝重新列為「特別認定全球恐怖分子」實體，但未恢復對其「外國恐怖組織」的認定。按照美國務院和專家的說法，「外國恐怖組織」的制裁力度比「特別認定全球恐怖分子」實體更大。

曾在特朗普第一任政府中擔任負責近東事務的助理國務卿的David Schenker表示，特朗普周三的舉動顯然是針對他所說的伊朗在中東的主要代理勢力之一採取的早期回應措施。