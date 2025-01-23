尹錫悅出席彈劾案第四次聆訊 前防長金龍顯作證稱尹未下令抓議員
撰文：官祿倡
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韓國戒嚴令風波持續，目前遭拘留的總統尹錫悅1月23日出席憲法法院舉行的彈劾案庭審第四次公開辯論，前國防部長官金龍顯出庭作證時否認尹錫悅曾命其抓捕議員，又稱他曾提議動員所有首爾軍方人員，惟遭尹錫悅否決。
尹錫悅主張自己並無計畫實施軍事統治，只是通過戒嚴令打破政治僵局。金龍顯表示，他最初對尹錫悅表示需要動員6萬名士兵才能夠真正實現戒嚴，但被尹駁回，他還曾建議派部分士兵前往反對黨總部和一家左翼民調機構。
金龍顯還表示，戒嚴當晚（12月3日）部署的部隊是為了維持秩序，又稱戒嚴令是他親自起草。
據央視新聞報道，前國防部長金龍顯起初只接受尹錫悅方律師盤問，稱國會方代表律師「有歪曲事實」的可能。憲法法院代理院長文炯培其後對金龍顯提出警告，指證人如拒絕一方盤問，其證詞的可信度不高。
韓聯社報道引述國會方面代理律師金二洙表示，尹錫悅方面若在庭審中主張毫無根據的「選舉舞弊論」，認為尹錫悅意在拖延庭審、損害選舉可信度的行為，應當保持克制。
同日出庭的前首都防衛司令官李鎮雨在庭審中則辯稱自己無罪，強調自己接到尹錫悅指令後才執行軍事措施，他早前被指在戒嚴令中扮演「不可或缺」的角色，涉嫌在戒嚴令期間濫用職權。
尹錫悅早前乘坐法務部的移送車輛從首爾拘留所出發，在車隊護送下抵達憲法法院，有尹錫悅支持者來到現場聲援，警方在憲院附近部署54個機動部隊共3500名警員應對。
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