當面訓話特朗普主教：無必要為求憐憫而道歉

美國華盛頓聖公會主教巴德（Mariann Budde）在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後主持的禱告儀式中，呼籲特朗普對性小眾（LGBTQ+）及移民要有憐憫之心。特朗普其後凌晨發長文抱怨，他痛批主教根本是激進左派，講話惡毒故意不提非法移民殺人犯罪的事實。他還說這名主教不適任，應該向公眾好好道歉。巴德1月22日接受媒體訪問時回應，指自己無必要為請求寬恕而道歉。



巴德在訪問中表示：「作為一個擁有如此多豐富多樣性的國家，要想團結一致，我們需要憐憫和同理心。而不是像你們聽到我說的那樣，將其列為一個廣泛的類別，因此我決定向總統發出呼籲」。

儘管遭到特朗普的回擊與並被要求道歉，但巴德仍持相似立場，她指自己並不仇恨特朗普，表示她當日所說出自真心，亦不後悔讓特朗普注意到這些言論。

特朗普2025年1月22日在社交網站發文，批評主教巴德的發言（網站截圖）

巴德還對自己言論引起的後續回應表示遺憾，但認為這恰恰證實了自己此前所說，即「我們傾向於輸出憤怒而不是互相尊重的交談」。

除了特朗普有批評巴德之外，有共和黨國會議員表示，在美國出生的巴德應該「被添加到驅逐名單中」。但巴德重申，自己並不憎恨特朗普，反倒會為他祈禱。