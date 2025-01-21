特朗普就職｜併吞加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河又有何不可？

外界對於特朗普（Donald Trump）的第二任期有不少想像，但或許很少人想到，原本主打「孤立主義」的特朗普會走上「擴張主義」的道路：讓加拿大成為美國的「第51州」、佔領格陵蘭、奪下巴拿馬運河。

當然，特朗普永遠不缺驚世駭俗的主張，前述說法很可能只是虛張聲勢，目的就是迫使加拿大、丹麥、巴拿馬讓步，或也可能純粹炒作民粹，就像選前他曾經誇下海口的「會在24小時內停止俄烏戰爭」，總之有不少前例能讓外界懷疑：特朗普的說法可能不是真心。

但如果從美國歷史與戰略視角來看，在撕除自由民主這層遮羞布後，其實也有不少證據能夠支持，特朗普或許真的志在擴張，不論是將加拿大變成美國「第五十一州」、奪取格陵蘭，或是重新控制巴拿馬運河，這些「征服鄰居」的計劃在特朗普眼中，或許不僅可行，甚至還是美國偉大遺產的必然延伸，更是「相當美國」的本質體現。

2024年12月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）和副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland，左）與各省長舉行視像會議，商討應對美國候任總統人特朗普（Donald Trump）威脅加徵關稅的回應措施。（X@JustinTrudeau）

併吞加拿大一舉多得

首先是把加拿大併吞為美國的「第五十一州」。

這種「偉大」提案，看來是某種荒謬的天馬行空，但仔細觀察，卻也可以是「美國精神」的另類演繹。關鍵在於，這背後蘊藏著無所畏懼、志在霸業的「西部牛仔」心態，並將國際邊界視為可隨意打破的障礙。

而要理解這種心態，首先需要回顧美國歷史上的不斷擴張。從19世紀的「向西擴展」，到美國吞併夏威夷、阿拉斯加，再到南北戰爭後的領土擴張，這段過程彰顯美國不斷拓展版圖、提高影響力的雄心。

從這個角度來看，將加拿大納入美國版圖，其實不算詭異的突變，而是美國歷史一貫擴張傳統的延續；且特朗普的提議，無非是在這個傳統的基礎上，進行了「現代化」的表述：無論加拿大人是否願意，美國領土應該像美國夢一樣不斷延伸。

當然，「兩國一體」的直接邏輯也發揮一定作用。畢竟美國與加拿大有著太多相似處，從文化、語言到經濟結構，兩國看似彼此獨立，卻在實際運作中有著強烈的相互依存性。從這個角度來說，特朗普的提議也可以看作是對「兩國一體」局面的合法化：既然加拿大與美國之間有這麼深的聯繫，為什麼不能將這些聯繫上升為法律層面，讓兩國直接合併呢？

另外，特朗普或許也考量了美國的經濟與安全。從華盛頓的立場來看，加拿大無疑對美國有著重大戰略意義，加拿大擁有豐富的自然資源，從石油到礦產，這些都可以進一步強化美國在全球能源市場中的主導地位；在安全領域，將加拿大納入美國版圖能進一步鞏固北美的防禦屏障，將北方的潛在威脅「消除」於無形，美國甚至能進一步深化探勘北冰洋。

種種現實利益，讓特朗普的提案顯得「合情合理」。無論外界如何反應，從特朗普的角度來說，併吞加拿大都是「一舉多得」。

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直揚言要收加拿大作「美國第51個州」，加拿大前總理克瑞強（Jean Chretien）1月11日反擊特朗普，稱其做法只會令加拿大更團結。已宣布辭職的加總理杜魯多12日在社交平台X上聲援後者。（X/ @JustinTrudeau）

奪取格陵蘭來讓美國再次偉大

再來是奪取格陵蘭。

首先，特朗普對格陵蘭的興趣同樣不是美國歷史的孤例。早在20世紀初，美國就多次試圖購買格陵蘭，甚至在二戰期間，也曾有過為「保衛西半球」而佔領格陵蘭的計畫；冷戰時期，美國更曾將格陵蘭視為戰略要地，擴大了軍事基地。從這個角度來看，特朗普的提議無非是這段歷史的延續：如果格陵蘭對美國如此重要，為何不直接併入美國版圖？

當然，更深層次的原因，則與格陵蘭的自然資源有關。近年隨著極地冰層融化，格陵蘭的礦產資源、能源資源及航道位置都受到全球關注。特朗普深知，控制這片土地意味著能在全球能源市場佔據有利位置，對美國的經濟與軍事實力產生深遠影響。從這個角度來看，奪取格陵蘭無疑是對美國實力的加冕，符合華盛頓作為全球強權的戰略需求。

另外，吞併格陵蘭還是具有國家威望的象徵意義。在特朗普的「美國優先」世界觀中，美國不僅是世界強權，更應該是超越國際法的特殊存在。因此將格陵蘭併入美國，不僅是要提升美國的經濟、軍事利益，更是要彰顯美國「非凡的政治實力」，是美國永遠能夠外於規則、站在全球體系頂端的現實宣言，也是特朗普讓美國「再次偉大」的直接政績。

2023年10月4日，格陵蘭島，圖為美國部署在島上一處軍事基地。（Reuters）

控制巴拿馬運河就是美帝國主義縮影

接著是控制巴拿馬運河。

從現實來看，巴拿馬運河不僅是連接太平洋與大西洋的航道，更是全球貿易命脈樞紐。美國曾通過擁有運河的控制權，打破了世界貿易瓶頸，並在全球經濟中佔據主導地位，但如今據特朗普所說，「中國成了運河的最大使用國」、「中國正藉此滲透拉美」。

因此對特朗普來說，這場爭奪不僅關乎美國對於一條運河的控制，更關乎美國對於全球貿易格局、乃至拉美區域秩序的再塑造。在特朗普的話語體系中，失去對巴拿馬運河的控制，意味著美國在全球經濟、拉美「後院」的影響力不斷下降；奪回運河，則象徵美國再次掌控全球貿易脈動，也阻止了中國對拉美的再滲透。

而這背後，折射出「門羅主義」的當代鏡像。回顧美國過去對巴拿馬等拉美國家的種種干預，不論是由美國主導的運河建設與控制，還是對於各國政權的廢立、經濟的干涉，拉美的傷痕無疑是美帝國主義的長期縮影。如今特朗普再提重新控制巴拿馬運河，無疑是對既定歷史的鮮明延續。

特朗普的「聖誕賀詞」將巴拿馬運河、加拿大變成第51州和格陵蘭三者談在一起。（Truth Social截圖）

美國本色的直接展演

整體來說，特朗普提出的將加拿大變成美國第51州、奪取格陵蘭與巴拿馬運河的計畫，正如他其他的標誌性政策一樣，充滿爭議與挑戰，卻也深刻地反映他對美國全球地位的理解，以及對於美國本色的真實展演。

這些計畫都不是單純的地理擴張，而是對美國在全球體系主導地位的進一步鞏固與強化。對特朗普來說，不論是加拿大、格陵蘭還是巴拿馬運河，它們都是美國作為全球強國所「應該擁有的資源與領土」，即便目前歸屬他國，也不過是「未完全美國化」的寶藏地帶，如果美國想要，其他國家就必須毫無反抗、乖乖雙手奉上。

這種唯我獨尊的「美國優先」思維，其實反覆在美國歷史上展演，不論是美國當前版圖的成形，還是對於拉美國家的長年蠻橫干涉，又或是強逼各國「脫鉤」中國，甚至是過去長達20年的中東「反恐」戰爭，美國向來凌駕於國際法、並且屢屢踐踏既定建制。

如今特朗普驚人的吞併計畫，不過是用最直白方式，展現了美國作為強權的真實面貌，外界之所以為此驚咋，其實更多是惑於所謂「自由民主話語」的虛假妝容，而忘了這副聖母面孔下，其實滿是擴張野心的欲深谿壑。

當然，如前所述，特朗普或許不是真心的，而是為了談判虛張聲勢；但如果他是真心的，從美國的強權本質來看，這種「本色展演」又「有何不可」呢？