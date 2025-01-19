特朗普就職｜如果併吞加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河只是虛張聲勢？

從第一次參選開始，特朗普（Donald Trump）就以激進、出奇不意的政治風格留名，無論是對內還是對外，這位「商人總統」總是喜歡展現「外於華盛頓」的一面，挑戰各種政治正確與常規，但有時狂放之下又暗藏冷靜算計。

例如外交政策。眾所周知，特朗普對於各種國際問題的處理，往往不拘泥於傳統外交禮節與斯文理性對話，反而主打各種激進與強勢表演。這種作法鞏固了特朗普在國際上「不可預測」的印象，卻也往往掩護了底下的真實議程：無論是與朝鮮的談判、還是與中國的貿易戰，特朗普都凸顯自己在博弈中的真實傾向：用最極端的方式來獲取談判籌碼，用虛張聲勢來逼迫對手讓步。

其實不論是在國際關係還是商業領域，面對強大對手或合作夥伴時，率先提出極端要求、隨後再以退讓達成最終妥協，都是常見的談判策略，商人出身的特朗普當然也格外得心應手，當然這不保證談判就能成功，只是特朗普似乎相當愛用。近期，這位商人總統似乎又有故技重施的跡象：放話要讓加拿大成為美國的「第51州」、奪取格陵蘭、重新掌控巴拿馬運河。

表面看來，這是激進的領土擴張主義，讓人想起19世紀的美國。不過如果從特朗普的過往做法來看，這些言論的真實用意，也可能是要對當事國家進行施壓，以促進日後談判，進而逼迫對方妥協。

換句話說，如果特朗普的真實用意只是虛張聲勢，那麼這些放話其實更像特朗普為在現實外交談判中爭取有利地位，從而使用的「開場白」或「先發制人」。

2024年12月24日，特朗普次子埃里克（Eric Trump）在社交媒體「X」上分享了一張梗圖：特朗普正看着手機上的購物軟件，似乎在想該買下哪件商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河。埃里克還配文：「我們回來了！」（X@EricTrump）

加拿大變第51州：很難成功但能造勢

首先是併吞加拿大。

特朗普提出將加拿大納入美國成為第51州，這無疑引發了各界嘩然。雖然加拿大是美國鄰國，兩國有著深厚的經濟、文化和政治關係，但加拿大也擁有獨立主權，並且在歷史上有著強烈的民族認同感。從這個角度來看，特朗普的提議看起來完全不切實際，除非出兵用強，否則幾乎沒有成功基礎。

那麼特朗普為什麼要提出這種神奇主張？表面上來看，這是一個充滿野心的擴張計畫，目的在將加拿大納入美國的政治與經濟體系；但或許更可能的解釋是，這是特朗普對於加拿大的施壓策略。

而特朗普的真實目的，可能是要通過這種極端要求，來讓加拿大政府重新考慮美加之間的貿易協議、邊界安全以及對美國外交政策的支持。畢竟「成為第51州」的言論侮辱性極強，不僅能吸引媒體關注，還會引發加拿大內部輿論，且特朗普又擺出「不惜霸王硬上弓」的姿態，在這種情境下，加拿大政府確實可能「為保國體而被迫屈服」，從現有的外交談判中讓步。

此外，這一提議的提出，也可能是特朗普在與其他國家，尤其是與中國、歐盟等經濟強勢方談判時，為美國爭取有利條件的一種「造勢」手段。因為通過對加拿大提出這種過激要求，特朗普可以向其他國家表明，他的外交立場強硬且不可動搖。

2025年1月7日，美國候任總統特朗普在Truth Social發布一張「美加合併」的美國版圖，並填充上美國國旗圖案；加拿大自由黨隨後在社交平台X上以一張兩國正確版圖回應。（Truth Social via X）

奪取格陵蘭：經濟利益與戰略博弈

再來是奪取格陵蘭。特朗普這種天外飛來一筆，當然也讓外界大吃一驚。

在現實上，格陵蘭是丹麥的自治領土，擁有豐富的自然資源，包括大量的稀有金屬和石油儲藏。而且隨著全球變暖，格陵蘭航道變得愈發可行，這也讓格陵蘭在全球貿易的潛在角色持續上升。但這些條件，並不意味特朗普的要求能夠輕易實現。因為即便格陵蘭存在併入美國的呼聲，丹麥卻不打算放棄對格陵蘭的主權，丹麥政府也已對特朗普提出的收購計畫表示強烈反對。

換句話說，併吞格陵蘭雖然比加拿大容易，畢竟如果美國出兵，丹麥基本上毫無還手之力，但要走到這一步仍不是一件容易的事。那麼，特朗普提出奪取格陵蘭的真正目的到底是什麼？

如果套用前述情境，這也可能是虛張聲勢的談判策略。特朗普明白，格陵蘭無論在全球貿易還是軍事部署上，都對美國具有重要戰略意義。因此藉由這種併吞恐嚇，特朗普的真實目的可能是要把格陵蘭問題擺上談判桌，迫使丹麥政府重新考慮與美國的合作，不論是讓美國擴大在格陵蘭的存在與投入，還是讓在對美軍事、貿易和地區安全問題讓步更多。

此外，特朗普的要求也可能意在遏制中國在北極地區的影響力。當然，從全球視野來說，中國在北極地區的投資並不顯著，也算是「後來者」，但美國似乎對於這種現象格外介意，並在近年有所討論。因此從這個角度來看，特朗普的格陵蘭策略也可能是對所謂「中國威脅」的回應，藉由併吞的公開施壓，來迫使丹麥政府與北京拉開距離。

格陵蘭外交與獨立部長莫茨菲爾特（Vivian Motzfeldt）稱 ，格陵蘭當局期待與美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府接觸，並準備討論商業和採礦合作事宜。（X@GreenlandMFA）

控制巴拿馬運河：歷史背景下的現實操作

接著是控制巴拿馬運河。

眾所周知，巴拿馬運河自建成以來，便一直是全球貿易和交通的重要樞紐。而美國在建設運河的過程中付出了巨大努力，更在運河建成後長期擁有對運河的控制權。但隨著1977年巴拿馬運河條約簽署，美國還是把運河控制權交還給了巴拿馬。

而特朗普提出要「重新掌控」巴拿馬運河，隨然是有歷史背景，卻恐怕更多是出於現實考量：美國對全球貿易流動的控制具有極高敏感性，而巴拿馬運河作為世界貿易的重要通道，其控制權對美國來說，有著重要戰略意義。只是就像併吞加拿大與格陵蘭，這個提案也有不切實際的一面：巴拿馬運河已不再是美國的直接控制區，且巴拿馬政府強烈反對外來干預。

因此，特朗普的提議也可能是一種外交施壓手段，其真實目的不是百分之百奪回運河控制權，而是通過這種極端要求，迫使巴拿馬政府在其他外交事務上向美國做出更多讓步，例如「有條件限制中國使用」，畢竟特朗普團隊幕僚也多次談及，「中國利用巴拿馬運河滲透拉美」。如果特朗普作勢出兵併吞運河，確實有可能逼迫巴拿馬思考美國的種種不合理要求，來保住國家重要的收入來源。

圖為2024年12月25日，美國總統當選人特朗普（ Donald Trump）在Truth Social發帖，轉載文章以支持其「收回」巴拿馬運河的主張。（truthsocia@realDonaldTrump圖片）

虛張聲勢的談判策略

整體來說，不論是將加拿大變成美國第51州、奪取格陵蘭或是重新掌控巴拿馬運河，這些放話雖都是美國霸權的本質展現，卻也都有程度不等的實現難度。

從這個角度來看，不能排除特朗普也有虛張聲勢的考量，而非真的要進行領土擴張。因此這些言論的真正目的，或許是要通過激進的公開放話，來逼迫加拿大、丹麥、巴拿馬在外交談判中讓步妥協。

就像一開始提到的，作為商界出身的政治人物，特朗普的外交策略通常不會拘泥於傳統規範，而是習慣通過激烈言辭和強勢行動來獲得更多籌碼。這種方式雖有一定的冒險性，且不那麼體面，卻也還是一種外交的策略工具。

當然，從第一任期來看，特朗普這種作法雖能攪動全球輿論、引發關注，卻未必能真的心想事成，一切留待後續觀察。