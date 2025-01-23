荷蘭稱應自行決定對華出口政策　丁薛祥：中方願維護全球供應鏈

荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）表示，雖然預計美國會繼續限制荷蘭光刻機出口到中國，但荷蘭應自行決定出口政策。中國國務院副總理丁薛祥周三（1月22日）在荷蘭首都海牙會晤國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander），期間他表示中方願同荷方一道，共同維護全球產業供應鏈穩定暢通。



2025年1月22日，在瑞士達沃斯舉行的第55屆世界經濟論壇 (WEF) 年度會議上，荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）發表演說。（Reuters）

彭博社引述荷蘭首相斯霍夫報道，預計特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將延續拜登（Joe Biden）政府的策略，繼續向荷蘭施壓以限制該國阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）向中國出售先進光刻機。但斯霍夫表示：「我認為，我們自行決定實施怎樣的（出口管制）政策非常重要。」

丁薛祥23日會晤荷蘭國王時表示，中方願同荷方一道，共同維護全球產供鏈穩定暢通，推動普惠包容的經濟全球化。據路透社引述荷蘭政府表示，將從4月1日起擴大先進半導體設備的出口管制。

2025年1月22日，中國國家副主席丁薛祥出席在瑞士達沃斯舉行的第55屆世界經濟論壇 (WEF) 年度會議。（Reuters）

2023年在美國限制向中國出口的壓力下，荷蘭國家半導體設備出口許可證要求於首次出台，並已多次擴大。

由於美國主導的出口限制，ASML始終無法向中國出售其最先進的深紫外光刻機（DUV）。